Herzel - Unis Dans La Gloire Chronique Unis Dans La Gloire (Démo)

Si la sortie de son premier album s’est faite particulièrement attendre, il en est de même pour cette chronique tardive puisque la sortie de ce premier EP intitulé Unis Dans La Gloire remonte quand même à 2015... Un scandale ! Déjà parce qu’en fier Breton (pléonasme) que je suis, la mise en lumière d’artistes de ma région m’a toujours semblé important (enfin pour ceux qui le méritent). Ensuite parce qu’Herzel porte bien haut l’étendard d’un Heavy Metal particulièrement épique et fédérateur qui en fait aujourd’hui l’un des plus fiers représentants du genre dans l’Hexagone.



Formé en 2013 à Quimper, Finistère, Herzel sort sa toute première démo en janvier 2015. Une cassette trois titres parue sur le label rennais Impious Desecration Records (Abjvration, Cadaveric Fumes, Demonic Oath, Goatspell, Tentation...). Rapidement sold-out face à l’effervescence suscitée par ses prestations au Pyrenean Warriors et bien évidemment au Court Of Chaos, festival organisé par l’association La Vonologie dans laquelle interviennent plusieurs membres d’Herzel, il faudra attendre avril 2020 pour qu’enfin soit proposé toujours via Impious Desecration Records mais également Messe Noire Productions (Draghkar, Midas, Scald, Terrifiant...) cette fameuse version vinyle tant attendue.



Trois titres (dont une chouette introduction mélodique électro-acoustique) pour une durée totale qui n’excède pas les quinze minutes, voilà en quelques chiffres ce que l’on peut dire brièvement d’Unis Dans La Gloire. Dans le détail, Herzel pratique un Heavy Metal épique aux rythmes peu enlevés qui va rappeler tour à tour des groupes tels que Manilla Road, H And H, Medieval Steel ou encore Warlord. Servi par une production limpide qui va permettre à chaque instrument de trouver sa place et de s’exprimer pleinement (on pense notamment à cette basse aux rondeurs métalliques que l’on entend plutôt bien tout au long de ce petit quart d’heure), cette première démo va ainsi mettre l’accent sur ces atmosphères qui forcément évoquent chez moi cette Bretagne médiévale avec ses châteaux de granite aux sommets desquels flotte le Gwenn Ha Du, ses ducs et duchesses, sa campagne paysanne rustique, son littoral ciselé et si envoûtant, ses corsaires et ses cités fortifiées signées du marquis de Vauban... Atmosphères que vont naturellement entretenir ces histoires, contes et autres légendes celtes qu’Herzel se plaît à narrer à coups de paroles particulièrement épiques et fédératrices : "Bravant l'impossible le cœur vaillant. Pourfendant l'invincible porté par les vents. Ressens-tu cette force te guider jusqu'aux cieux. Je vois cette gloire éternelle dans tes yeux". Certes, les Bretons ne figurent pas parmi les groupes les plus techniques ni parmi les plus véloces que compte le genre mais là n’est clairement pas le propos de ces cinq garçons. Non, Herzel s’est plutôt fixé pour mission de nous faire voyager et de nous raconter des histoires et c’est sans mal qu’il va y parvenir pendant ces quinze minutes rondement menées.



Outre ce patrimoine culturel qui joue évidemment un rôle essentiel dans l’identité d’Herzel, le Heavy Metal des Quimpérois brille également par la justesse de ses compositions, par cet allant dynamique qu’il a su y instaurer sans pour autant être de ces groupes qui galopent à grandes enjambées, par le caractère particulièrement épique et fédérateur de ses mélodies distillées notamment à travers quelques solos toujours très bien sentis qui parfois semblent se répondre, par ce chant modeste mais assuré qui sans en faire des caisses réussit à nous transporter ailleurs (l’efficacité de ces "Talalalalala" pourtant si brefs sur "Nominoë")... Autant de raisons qui font de cette première démo une franche réussite et qui, naturellement, ont suscité auprès des amateurs de Heavy Metal traditionnel ce sentiment d’attente interminable qui s’apprête aujourd’hui à toucher enfin à sa fin...



Bien qu’à la bourre ici, je reste convaincu qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il me semblait ainsi tout à fait évident, avant d’aborder avec vous Le Dernier Rempart, de revenir sur cette première démo qui très vite s’est imposée comme un incontournable pour tout amateur de Heavy Metal qui se respecte. Groupe breton très largement attaché à son histoire, ses mythes et son folklore, Herzel propose ainsi avec Unis Dans La Gloire une première sortie extrêmement attachante de part ce qu’elle raconte, ce qu’elle évoque et ce qu’elle provoque. Alors forcément, après une telle mise en bouche, vous comprendrez aisément pourquoi nous Bretons attendions une suite avec impatience !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE