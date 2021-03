Hopelessness - Mournful and Restless Sound Chronique Mournful and Restless Sound

Il y a juste deux choses que j’ai trouvées dommage dans ce premier album d’un groupe aussi mystérieux sur ses membres que sur sa nationalité, c’est le logo et la pochette. Le logo d’abord, je n’arrive pas à le trouver pertinent. Il conviendrait à un autre style de musique que celui proposé sur ces 5 pistes. Avec ses effets de ronces, ses formes agressives, je le verrai plutôt pour un groupe plus tranchant, plus dur. HOPELESSNESS est plutôt à tendances misanthropes, dépressives, avec une pointe de mélancolie lourde et perverse. Mais je ne retrouve pas ça dans le logo. La pochette quant à elle peut correspondre, mais elle n’est pas assez marquante. C’est l’idée de faire du flou, de donner envie d’approcher ses yeux pour distinguer ce qui se cache derrière cette photo, mais finalement on n’y retrouve pas grand-chose et on l’oublie. Ce qui est donc dommage vu que musicalement on se retrouve au contraire envahi par des sensations puissantes.



32 minutes qui m’ont tout de suite replongé une quinzaine d’années en arrière, lorsque je découvrais et frissonnais sur le black metal terrifiant de XASTHUR, STRIBORG, NORTT ou encore LEVIATHAN. Chacun avait sa formule pour imposer une ambiance de malaise profond. Ce n’était pas du dépressif qui pleurait comme une victime recroquevillée sur elle-même au pied de son lit, mais des cris plus intérieurs, plus vicieux, plus inquiétants et enfouis en quelque sorte. Et c’est ce qu’arrive à recréer HOPELESSNESS. Sombre, il navigue entre parties rapides et lancinantes tout en offrant quelques incursions mélancoliques. « I saw the World from the Stars » propose par exemple des riffs et des ambiances qui renvoient à d’autres précurseurs du style : FORGOTTEN TOMB.



Ce groupe mystérieux produit parfaitement les atmosphères qu’il souhaite. Et même si pour l’instant on ne sait pas qui est derrière les compositions, on se doute qu’il n’est pas non plus un nouveau venu dans l’univers du black. On peut même imaginer qu’il s’agisse de quelqu’un qui habituellement officie dans une ou plusieurs autre(s) formation(s) et qui a eu l’envie de se lancer dans un style différent de ses habitudes. Si je devais essayer de spéculer et lancer une hypothèse, je dirais dans ce cas-là que ça pourrait être Bornyhake, le Suisse derrière BORGNE, PURE ou encore ENOID, parce que je sais qu’il est touche-à-tout et capable d’être à nouveau derrière un énième projet. Bon, ce n’est pas nécessairement une information importante, mais la curiosité m’a bien titillé… Sachez donc juste qu’HOPELESSNESS vaut le coup. Un black metal dépressif tortueux et lourd.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Transcendance Black Metal Dépressif notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hopelessness

Black Metal Dépressif -

nouveaute A paraître le 10 Février 2021

tracklist 01. How Lucky Are the Dead 02. Drowning on the Land 03. Free Fall into a Great Velvet Darkness 04. I Saw the World from the Stars 05. Sadness and Boredom

Durée : 32:52

Essayez aussi Vardan

Between the Fog and Shadows

2015 - Moribund Records Vardan

Unholy Lightless Summer

2018 - Moribund Records Forgotten Tomb

Songs To Leave

2002 - Selbstmord Services Slagmaur

Skrekk Lich Kunstler

2007 - Nekk Brekk Mortualia

Wild, Wild Misery

2016 - Moribund Records