Writhing Shadows - Perverse Beasts Of War Chronique Perverse Beasts Of War (EP)

Après une démo (The Devourment Of God's People) et un EP (Flesh Magic Of The Haruspex) parus sur Gurgling Gore Records, soit au format numérique soit au format cassette, Writhing Shadows poursuit aujourd’hui son petit bout de chemin avec la sortie en dur d’un second EP intitulé Perverse Beasts Of War. Paru initialement en octobre dernier au seul format numérique, celui-ci nous est enfin proposé aux formats CD et cassette par le label américain Life After Death Records (Chasmdweller, Cystic, Encoffinate, Fornicus, Mortuary Descent, Mutilatred...).



Originaire de Birminghman, Alabama, Writhing Shadows évolue sous la forme d’un duo prenant un malin plaisir à ne laisser filtrer que très peu d’information à son sujet. Année de formation ou line-up nous sont par exemple inconnus à ce jour... Rien de grave me direz-vous puisque ce genre de détails n’est absolument pas vital pour apprécier ce qui suit. Disons juste qu’à titre personnel, j’aime bien savoir où je mets les pieds...



Quoi qu’il en soit, après deux sorties déjà particulièrement encourageantes, Writhing Shadows réitère l’exercice avec ces quatre nouvelles compositions toujours aussi coriaces et dont l’esprit reste une fois encore assez proche de celui des Anglais de Bolt Thrower sans pour autant jouer la carte d’un mimétisme pur et dur. Plus dynamique et brutale que la bande de Coventry, la formation américaine n’hésite pas à accélérer la cadence le temps de séquences effectivement un poil plus musclées avec en sus ce petit côté pataud et lourdingue que l’on peut déjà retrouver chez des formations Maggot Stomp telles que 200 Stab Wounds, Sanguisugabogg, Frozen Soul ou Encoffinized. C’est le cas par exemple sur "Apotheosis Of Daemonhood" à 1:29 et 2:23, "Dark Rage And Bloodthirst" à 0:39 et 1:59 ou "Phantasmic Butchery" à 0:34 et 1:56 où ces passages francs du collier vont permettre de manière relativement équilibrée d’intensifier les choses et ainsi contraster avec ces autres séquences menées à l'inverse à grands coups de mid-tempo menaçant et belliqueux.



C’est d’ailleurs dans ces instants là que l’affiliation avec Bolt Thrower parait la plus évidente. De ce groove va-t-en-guerre taillé pour écraser l’ennemi à coups de talons de rangers à ces mélodies sinistres et désabusées évoquant l’absurdité des combats et la désolation des champs de bataille, on va en effet retrouver chez Writhing Shadows ce qui a fait en partie l’identité des Anglais durant toute ces années et au passage nourri ce statut de groupe culte au sein de la scène Death Metal. De "Apotheosis Of Daemonhood" à 1:01 et 1:56 à "Dark Rage And Bloodthirst" à 0:23 et 2:16 en passant par "The Wardog's Feast", seul titre de ce EP à la jouer mid-tempo de bout en bout, les Américains ne vont clairement pas chercher à se cacher pour entretenir ce lien de parenté. Dans un autre registre, les mélodies diffuses dispensées sporadiquement sur "Phantasmic Butchery" ne sont pas sans évoquer celles que l’on peut trouver chez Evoken, Spectral Voice et compagnie... Un changement d'atmosphère sympathique qui n'est pas pour déplaire.



Après deux sorties pour le moins encourageantes, Writhing Shadows continue de nous régaler avec un Death Metal qui s’il n’a effectivement rien de très original n’en demeure pas moins hyper efficace dans son genre, enfin si tant est que l’on soit client de ce type de formule alliant séquences mid-tempo largement inspirées par les Anglais de Bolt Thrower et accélérations plus soutenues et brutales. Bref, une recette qui n’a rien de bien sorcier mais qui, couplée à cette production impeccable et taillée pour le job, fonctionne toujours extrêmement bien (en tout cas chez moi). Aussi, en attendant une suite que l’on espère un petit peu plus consistante, Perverse Beasts Of War ne manquera probablement pas de ravir tous les amateurs de Frozen Soul et autres formations largement inspirées par la bande de Coventry.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Autoproduction

2021 - Life After Death Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Writhing Shadows

Death Metal - Etats-Unis

formats Digital, K7 / 31/10/2020 - Autoproduction

CD, K7 / 10/03/2021 - Life After Death Records

tracklist 01. Apotheosis Of Daemonhood (03:30) 02. Dark Rage And Bloodthirst (03:15) 03. The Wardog's Feast (03:38) 04. Phantasmic Butchery (03:33)

Durée : 13:56

parution 31 Octobre 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Behemoth

Zos Kia Cultus

(Here and Beyond)

2002 - Avantgarde Music Atheist

Elements

1993 - Music For Nations Monstrosity

The Passage Of Existence

2018 - Metal Blade Records Zealotry

The Charnel Expanse

2013 - Autoproduction Vanhelgd

Temple Of Phobos

2016 - Pulverised Records