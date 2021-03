K.F.R. - Shayṭān 2.0 Chronique Shayṭān 2.0

L’Enfer à sa source en 2019 et K.F.R. que je chronique sur Thrashocore. Ce n’est pas tant que ça quand on se souvient que Shaytan 2.0 est depuis 2014 la dixième sortie de ce projet, mais c’est suffisant pour savoir ce que je pense de la musique de Maxime Taccardi, l’artiste omniprésent. Omniprésent, oui, car musicalement il a multiplié les groupes (∇, GRIIM, LAMENTUM...), et qu’il semble encore plus occupé que jamais avec les artworks de pochettes (PSYCHONAUT 4, TULUS, DEHA, GORGON, MAVORISM...). Et à cela il faut aussi ajouter la sortie d’ouvrages compilant ses dessins cauchemardesques. Troisième album de K.F.R. que j’aborde donc sur Thrashocore, et toujours de mon côté la même attirance pour cette musique malsaine, terrifiante, vraie. Mais au lieu de radoter à nouveau le plaisir que j’ai à me vautrer dans ces ambiances, j’ai décidé de laiser la parole à d’autres, afin de comprendre deux choses. Tout d’abord jai voulu laisser la parole à deux connaissances qui détestent K.F.R. Dans un but journalistique disons ; Vu que moi j’adore le groupe, j’atais curieux de savoir ce que d’autres lui reprochaient. Je me permettrais bien sûr de commenter leur critique ensuite. Et puis je voulais aussi laisser la parole au créateur lui-même, qui est le plus à même de fournir des explications sur son nouveau travail et les matériaux qu’il a ajoutés.



Alors c’est parti, voici les vilains, très très vilains commentaires des détracteurs :



« Salut Sakrifiss. Déjà je dois préciser que je n'ai absolument rien contre Maxime, au contraire, artistiquement parlant il fait partie des meilleurs. Mais musicalement, je trouve que ça sonne vraiment comme n'importe quel adolescent de 15 ans qui ouvre un myspace et veut se la jouer evil. Le côté "dérangé" n'excuse pas la pauvreté de la production, des arrangements, le vide intersidéral des riffs ou le son de boite à rythme franchement dégoutant. Ce qu'il fait a déjà été fait ailleurs, il y a des années, et avec dix fois plus de talent et de conviction. Pourquoi écouter un clone appauvri quand je peux me régaler de l'original ? »



« Salut ! Disons que les sonorités noise, dark ambient etc, ne sont que des apparats afin de masquer le manque de talent derrière les compos. Après je peux pousser le vice afin de détailler un peu plus mes griefs envers sa musique, mais pour le moment je n'ai pas trop d'idées !»



OK ! Et bien laissez-moi devenir l’avocat du diable, l’avocat du sheitan, l’avocat du Shaytan 2.0 ! Et ça va être très facile.Tous deux parlez de talent de composition. Mais quel talent est attendu ? SI c’est le talent « technique », n’oubliez pas que K.F.R. est justement une manifestation démoniaque, souterraine et malsaine qui se moque bien de ce qu’il convient de faire ou de jouer. Et qu’il n’a donc pas besoin de talent pour être efficace. Il est une manifestation noire et directe du black metal. Un clone ? Oh la, alors là, il va falloir arrêter beaucoup, BEAUCOUP d’autres groupes qui se ressemblent énormément et que vous écoutez sans nul doute. Que K.F.R. rappelle les Légions Noires, je veux bien, mais sincèrement... on reconnaît tout de suite un album de Taccardi ! C’est plus entre ses différents projets qu’on pourrait reprocher des similitudes, puisqu’il a sa touche, sa voix, sa manière d’ajouter ceci ou cela : des « sonorités noise, dark ambient etc... ». Mais bon... OK, disais-je. Mais c’est juste une question de sensibilité au final, voire tout simplement d’intérêt pour le style. Je suis attiré par l’aspect brut des compositions de K.F.R., et toute autre sophistication supplémentaire m’aurait ennuyée. Ce qu’il y a à sentir dans ce projet c’est justement le côté cru, et ces ajouts malins mais pertinents, plus réfléchis que certains peuvent le penser. C’est là que les précisions de Taccardi vont être utiles :



« Salut Sakrifiss. J'utilise le diable comme une allégorie de notre société. Dans le clip de « Till There Is Nothing Left in Men » par exemple, l'errance du personnage est une allégorie de la société qui se meurt peu à peu, une errance dont la seule finalité est l'autodestruction. Ce nouvel album est assez déroutant pour du black mais c'est celui dont je suis le plus fier car proche de qui je suis. L'ambiant est un genre que j'affectionne d'où sa place assez importante avec l'intro, l'outro et les deux interludes. Pour l'intro, j’ai demandé à une amie tunisienne de réciter le texte de la piste 6 (Devil) en arabe. Dans « New World Order », au milieu il y a un sample d'une enfant syrienne qui pleure la perte d'un proche. Dans « Till There Is Nothing Left in Men », au debut il s'agit de la voix d'une jeune fille souffrant de schizophrénie catatonique dans les 60's. « I'm better than him », j'ai mis un sample de Annelies Michel au début, jeune fille soi-disant possédée et qui est morte d'épuisement suite à des années d'exorcisme. Les paroles font référence à Dajjal, l'antéchrist dans l'Islam. « No God Ever Cared for You » fait référence à Dajjal également. c'est un titre expérimental, au lieu d'une batterie, je n'ai utilisé que des sons d'armes à feu. Il y a également un sample d'Aleister Crowley sur ce titre ».



Et oui, il y a donc beaucoup de choses qui se cachent derrière les 9 morceaux de ce nouvel album. Et les détails ne sont pas là par hasard. Par contre, je comprends bien que ce n’est pas ce qui fera aimer les ambiances à celui qui est hermétique à ce style, mais au moins cela pourrait convaincre certains de redonner une chance au groupe si c’est une « facilité » de façade ou bien une erreur sur le contenu qui les en avaient éloignés. De mon côté j’ai encore une fois plongé dans les atmophères pendant 50 minutes, trouvant que les samples étaient parfaitement intégrés, ayant l’impression d’être pénétré et même possédé par la musique...



tracklist 01. Shayṭān 2.0 02. New World Order 03. No God Ever Cared for You 04. يَأثَم (Sin) 05. Till There Is Nothing Left in Men 06. شَيْطٰان (Devil) 07. I'm Better Than Him 08. A Bitter Tomorrow 09. يَوْم الحِسابِ (Judgement Day)

Durée : 50.03 min.

parution 5 Janvier 2021

