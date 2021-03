Coffin Mulch - Septic Funeral Chronique Septic Funeral (EP)

On le sait pertinemment mais certains labels attirent l’œil plus que d’autres du fait de leurs signatures souvent originales et/ou de qualité, preuve en est une fois encore avec Redefining Darkness qui confirme qu’il a le nez creux pour découvrir de nouvelles têtes particulièrement intéressantes et prometteuses. Possédant sur son catalogue nombre de groupes méritant le détour (on peut citer récemment DETHEROUS, CARNAL RUIN, SARCATOR, HANGING FORTRESS ou encore MUTILATED BY ZOMBIES), il a été dégoter cette fois-ci un jeune quatuor de Glasgow du nom de COFFIN MULCH qui ne va sans doute pas rester longtemps inconnu au bataillon. S’il n’a vu le jour dans la cité Ecossaise qu’en 2018 il peut déjà s’enorgueillir d’avoir mis en boîte un première Démo sympathique dès l’année suivante, avant de passer au format supérieur avec cet Ep de vingt minutes particulièrement grassouillet et humide. Pratiquant un Death Metal putride à souhait où la graisse suinte par tous les pores et qui sent tout autant le whisky que la bière, la bande nous renvoie ici entre les débuts d’AUTOPSY et ceux de la mythique scène de Stockholm de la fin des années 80, pour offrir un résultat sans surprises mais qui fait toujours du bien par où ça passe.



Car dès les premières notes de l’imposant « Septic Funeral » on sait où l’on a mis les pieds, tant l’ambiance y est oppressante et poisseuse de par cette basse écrasante et cette voix caverneuse d’outre-tombe, aidées en cela par une rythmique quasiment Doom mais qui monte légèrement en pression pour ne pas se répéter. Sans jouer ici sur la vitesse cette plage montre surtout la facette rampante du combo, point qui va se retrouver régulièrement sur les morceaux suivants et notamment la conclusion intitulée « Coffin Mulch » qui va reprendre le même schéma. Jouant sur un côté entêtant et donnant envie de remuer la tête comme un dératé la musique y est comme une cocotte-minute, prête à exploser à tout instant tout en restant contenue et maîtrisée et sans jamais trop accélérer. Cependant les mecs savent aussi lâcher les chevaux comme le démontre le redoutable et radical « Black Liquefaction » d’obédience Punk et particulièrement énervé, tant ça alterne entre passages rapides et blasts furibards, et nul doute que dans la fosse ce titre va faire des dégâts au propre comme au figuré. Là-encore l’énergie y est contagieuse et la technique relativement primitive, parfaitement en raccord avec ce qui est proposé et qui permet ainsi de renforcer l’énergie et le côté bas-du-front des compositions, qui se montrent aussi expéditives dans leur durée. Car que ce soit avec la montée progressive du tempo de « Live Again » et ses quatre-vingt-douze secondes au compteur, ou encore « Carnivorous Subjugation » qui en fait deux fois moins (et qui avec son mid-tempo entraînant et contagieux peut presque faire office d’interlude), tout ici y est d’une bestialité et primitivité sans bornes. Et au milieu de tout cela on trouve le guerrier et inspiré « Onward To Death » qui met en avant toute la palette de jeu des gars ainsi que leurs différentes vitesses, tant ça oscille entre massivité redoutable et explosions en règle (où se mêlent des moments propices au headbanging du plus bel effet), qui montre qu’ils savent aérer leurs plages sans y perdre en accroche et en violence.



Autant dire que l’examen de passage au format intermédiaire est totalement réussi, tant c’est cohérent et sobre de bout en bout, le tout avec un groove imparable qui fera passer l’ensemble sans écueil vers le passage scénique. Ne prétendant rien réinventer les Britanniques offrent un excellent moment de retour dans le passé jouissif et qui défoule, tant on a la sensation d’être dans les pubs les plus obscurs et mal famés de la grande ville d’Ecosse… et même d’ailleurs ! Bref une vraie découverte qui vaut le coup d’être mise en avant et qui confirme que c’est toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, l’adage convenant ici parfaitement à ses vieux briscards de l’underground local qui trouvent ici un peu de lumière bienvenue et surtout méritée.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Redefining Darkness Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.75/5

plus d'infos sur Coffin Mulch

Death Metal - 2018 - Royaume-Uni

nouveaute A paraître le 26 Février 2021

écoutez Ecoute intégrale

Black Liquefaction

tracklist 01. Septic Funeral 02. Black Liquefaction 03. Live Again 04. Onward To Death 05. Carnivorous Subjugation 06. Coffin Mulch

Durée : 21 minutes

line up Alastair Mabon / Chant

Fraser / Batterie

Richard Bruce / Basse

David McLennan / Guitare

Essayez aussi Mercyless

Unholy Black Splendor

2013 - Trendkill Recordings Diabolic

Mausoleum of the Unholy Ghost

2020 - Tentacles Industries Chaosbreed

Brutal

2004 - Century Media Records Electrocution

Inside The Unreal (Rééd.)

1993 - Contempo Records Cannibal Corpse

Butchered at Birth

1991 - Metal Blade Records