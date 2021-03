Planes Mistaken For Stars - Up in Them Guts Chronique Up in Them Guts





Mais peut-être ne connaissez vous pas encore cette formation et êtes passé à côté de cette merveille qu’est toujours Up in Them Guts pour s’en rendre compte : faisant suite à l’enragé mais plus maladroit Fuck With Fire, il est sans doute l’album où Planes Mistaken for Stars a trouvé pleinement son identité, entre violence hardcore et beauté d’un rock interprété comme si sa vie en dépendait.



Sorti sur le label No Idea (The Swarm aka Knee Deep in the Dead, Coalesce ou encore Floor, soit une certaine photographie d’un hardcore en mutation des années 2000), Up in Them Guts peut faire croire au départ que le groupe s’est calmé, le temps d’un « To All Mothers » solennel. Simplement ce qu’il faut pour poser un climat, à la fois désespéré et lyrique, virile malgré une sensibilité à fleur de peau : « Belly Full of Hell » surgit alors avec l’explosion d’une rage qui tient d’un hardcore magnifié, à la fois mélodique et rustre. Un sentiment d’urgence derrière les couches de mélodies que se plaît à empiler la bande qui ne baissera que rarement, allant même jusqu’à étonner par sa rudesse (« A Six Inch Valley » ou encore « Pigs »).



La voix « fil rouge » de Gared, des cailloux et du sang dans la gorge, implorant tout en souhaitant nous retourner de ses émotions et de ses lames (le nom de l’album n’est pas volé : ça vise le ventre, et fort), n’est pas le seul élément époustouflant d’originalité dans cette musique dont on peine à trouver des équivalents malgré des allures classiques. Neurosis et les débuts d’Envy ne faisant plus qu’un ? Ou alors Harkonen se laissant aller à faire rugir ses moteurs intérieurs ? « Post Hardcore », Planes Mistaken for Stars l’est comme Refused, At The Drive In ou encore These Arms Are Snakes le sont : unique à sa façon, placé ici plus par une sensibilité, indiscutablement intense, que par des influences perceptibles.



On notera cependant que, plus que sur un



Car Planes Mistaken for Stars aime jouer avec les limites, et pas seulement celles stylistiques. Visant l’émotion brute à chaque instant, que ce soit dans la décharge fulgurante (le début de « Dancing on the Face of the Panther » ) ou la gradation vers plus en plus d’énergie (« Spring Divorce »), il prend à chaque fois le risque de tirer à blanc. Heureusement, ces coups pour rien sont rares sur Up in Them Guts, un « Say Not a Word » trop routinier, un « Bastards » trop chaotique et frontalement hardcore, étant les seuls instants de baisse à déplorer sur ces presque quarante-six minutes.



2004 - No Idea (Post) Hardcore / Punk / Rock notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Planes Mistaken For Stars

(Post) Hardcore / Punk / Rock - 1997 - Etats-Unis

vidéos Belly Full of Hell

Planes Mistaken For Stars

Extrait de "Up in Them Guts" Spring Divorce

Planes Mistaken For Stars

Extrait de "Up in Them Guts"

tracklist 01. To All Mothers (2:34) 02. Belly Full of Hell (3:42) 03. Glassing (1:03) 04. Dying by Degrees (3:34) 05. Pigs (2:19) 06. Dancing on the Face of the Panther (4:23) 07. Say Not a Word (5:37) 08. No Prize Fighter (1:46) 09. Spring Divorce (5:13) 10. A Six Inch Valley (3:42) 11. Bastards (3:08) 12. The Last Winter Dance Party (8:51)

Durée : 45:52

line up Gared / Voix, Guitare

Chuck / Guitare

Neil / Basse

Mongo / Batterie

Tim Kasher / Voix

Marie Litton / Voix

AJ Mogis / Voix, Basse

parution 27 Juillet 2004

thrashothèque 1 personne possède cet album

