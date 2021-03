Dystopia - Dystopia Chronique Dystopia





C’est ce qu’aura fait Dystopia, concluant ainsi une longue période d’inactivité des Ricains, sans doute plus occupés avec leurs autres projets (Noothgrush, Ghoul, Medication Time ou encore Asunder pour les plus notables). Une manière de mettre les formes à une fin que je regrette encore aujourd’hui, vénérant les compilations



Enregistrées en 2004 et 2005, puis sorties sur le mythique label Life Is Abuse une fois l’arrêt des activités du groupe officiellement annoncé, cette petite trentaine de minutes peut paraître bien maigre en comparaison des heures entre sludge et crust que Dystopia a déjà pu nous laisser. Et, pour être tout à fait honnête, cela est bien le cas : certes rallongée dans la version CD par de longues plages de silence et quelques expérimentations – que je zappe toujours –, elle laisse une certaine frustration faisant que j’ai plus tendance à retourner vers les œuvres antérieures du trio sur le temps long. Pour autant, n’importe quel fan de Dystopia aura acheté ce disque sans sourciller et il est facile d’en comprendre les raisons : contenant tout ce qui a fait l’attrait du projet, il possède également une certaine évolution, plus doom dans sa façon de composer, le rendant essentiel aux amateurs malgré quelques réserves lors de son écoute.



I hate myself more everyday, I guess I'll always be this way : Cette phrase tirée des paroles de « My Meds Aren't Working » en dit long sur l’humeur générale de ce disque, poussant encore d’un cran la dépression qui a toujours habité les Ricains. Une noirceur qui s’habille régulièrement de samples misérabilistes, parmi les plus convaincants et les mieux utilisés de leur part. Le surligneur est sorti et utilisé dès que l’occasion se présente, rappelant le jusqu’auboutisme dans les extraits sonores au bord du gouffre de



Il y a toujours cette alternance de voix si particulière, l’une prise dans sa colère et l’autre dans sa douleur, guidant plus que jamais des compositions qui, si elles sont plus variées que l’on peut l’imaginer – les racines crust du projet sont toujours bien présentes, frôlant même le grind / death metal sur la reprise de Carcinogen « Illusion of Love » –, se révèlent moins impressionnantes que les hymnes qu’a déjà pu produire la bande, à l’exception de « My Meds Aren't Working » clôturant tel un clou final l’album. Le climat se fait alors encore plus pesant, une certaine inquiétude, comme écouter un esprit dérivant dans la folie, s’invitant dans ce déluge où chaque riff semble être plus intense que le précédent. Pour son dernier titre de sa dernière œuvre, Dystopia aura vu les choses en grand avec succès !



2008 - Life Is Abuse Records Sludge / Crust / Punk notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

plus d'infos sur Dystopia

Sludge - 1991 † 2008 - Etats-Unis

tracklist 01. Now and Forever (7:45) 02. Control All Delete (1:54) 03. Leaning With Intent to Fall (5:33) 04. The Growing Minority (1:49) 05. Illusion of Love (Carcinogen cover) (3:01) 06. Number One Hypocrite (4:24) 07. My Meds Aren't Working (15:27) 08. [Untitled] (20:02)

Durée : 59:55

line up Matt Parrillo / Guitares, Chant

Dino Sommese / Batterie, Chant

Todd Kiesling / Basse

parution 11 Février 2008

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

