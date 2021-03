Sepulcros - Vazio Chronique Vazio

Si la scène Black portugaise ne cesse de gagner en notoriété et de gravir les échelons au sein de l’underground on ne peut pas en dire autant du Death et du Doom, qui demeurent encore relativement confidentiels au sein de son pays comme à l’étranger. Pourtant débarquant de nulle part ou presque SEPULCROS a bien l’intention de changer la donne en fusionnant ces deux genres et en y ajoutant une grosse dose atmosphérique, afin de créer une musique brumeuse et impénétrable qui sent bon la Finlande et autres voisins du nord de l’Europe. Si l’on ne sait rien quasiment de l’entité et de ses membres en revanche leur musique est arrivée jusqu’aux oreilles de Transcending Obscurity qui sort ce premier opus sous son nom, preuve de sa qualité quand on sait l’exigence pour être signé sur le label de Mumbai. Bien que ne comportant que quatre compositions originales en son sein (de huit minutes en moyenne – sans compter les traditionnelles intro et outro), ce long-format va néanmoins réussir son coup à savoir envoyer l’auditeur dans des limbes grisonnantes et abysses obscures d’où il va avoir du mal à percevoir un soupçon d’espoir et de luminosité.



Car une fois l’introduction terminée on est tout de suite mis dans le bain avec l’angoissant et minimaliste « Vazio » aux riffs putrides à souhait et à la rythmique proche du Funeral Doom, durant la majeure partie du temps. Poussé par une reverb’ sur les instruments comme sur le chant (qui y gagne ainsi en profondeur), l’ensemble reste calé sur la lenteur avant de voir quelques explosions de violence émerger du chaos via l’apport de blasts déchaînés, dignes des éruptions de colère du satellite Io. Jouant sur l’alternance entre suffocation et rage intense cette première compo montre une vraie putridité angoissante, vu qu’on ne sait jamais ce qu’il va se passer malgré une simplicité technique de façade. En effet bien que les membres du groupe se contentent de reprendre la plupart du temps des boucles musicales jouées indéfiniment ou presque, aucun sentiment de lassitude et redondance n’est perceptible ni même en vue. Certes la suite va garder grosso-modo le même schéma de construction mais il va y avoir quelques subtiles variations et cassures pour éviter dans tomber dans un faux-rythme, preuve en est dans la foulée via le très bon « Marcha Funebre » qui outre reprendre les tempos ultra-rapides et massifs va aussi voir l’apparition de passages en medium propices au headbanging, qui créés de fait une atmosphère supplémentaire toujours aussi mystérieuse, tel un volcan prêt à délivrer sa lave. D’ailleurs la densité entendue jusque-là ne va cesser de s’enrichir et de se développer, comme cela se retrouve dans la foulée sur le tentaculaire et éthéré « Magno Caos », qui après un démarrage long et inquiétant (où retentissent des bruits dans le néant glacial) va proposer des relents tribaux étonnants et totalement en raccord avec le reste. Se montrant hypnotiques au milieu des riffs et de la batterie ils ajoutent de la lourdeur supplémentaire parmi les déferlantes, qui semblent vouloir laisser passer la lumière toujours emprisonnée au-dessus des nuages. Du coup afin de terminer tout cela correctement les lusitaniens vont proposer un panaché de ce qu’ils ont dévoilé jusque-là, où les variations s’enchaînent telles des tornades les unes après les autres, créant ainsi un ressenti venteux comme si l’espoir et le beau allaient venir après ces tempêtes et ce noir absolu.



Si lors des premières écoutes on pourra avoir la sensation que tout est strictement identique, il faudra faire preuve de patience et d’ouverture d’esprit pour bien appréhender chaque note et patterns proposés par la formation, qui sont plus nombreux qu’on ne pourrait le penser. Sans être parfaite - de par cette impression légitime de répétition - cette galette mérite néanmoins que l’on s’y attarde tant il s’agit d’une vraie et bonne découverte (avec en prime une pochette sublime signée Mariusz Lewandowski), dans un style qui se fait de plus en plus rare et a perdu un peu de son éclat ces dernières années. Sans frapper un grand coup la bande a néanmoins réussi un très bon début et nul doute qu’avec encore de l’expérience supplémentaire sa prochaine sortie se montrera encore supérieure. C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter car le potentiel et l’originalité sont là, à elle désormais de se lâcher un peu plus et d’afficher encore plus de maturité artistique pour y gagner en densité supplémentaire.

