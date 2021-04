Necrectomy - Interrupted Slumber Chronique Interrupted Slumber (EP)

Passée maître dans l’art vicieux du bootlegging depuis déjà belle lurette, la Russie s’est toujours trainé une sale réputation dans le petit monde des collectionneurs rompus à l’exercice du crate digging. Aujourd’hui c’est bien simple, nous sommes nombreux à fuir comme la peste tous ces vendeurs en provenance de Russie qui écoulent (ou tentent d’écouler) à prix peu élevés (et parfois même à prix d’or, histoire de faire grandir le doute en nous) des albums introuvables depuis déjà plusieurs années. En matière de Death Metal, on ne peut pas dire que le pays ait vraiment meilleure réputation, la faute à une scène gangrénée majoritairement par tout un tas de formations Brutal Death Tech/Slam aseptisées où, de l’artwork à la production en passant par les compositions, tout parait absolument interchangeables.



Bref, tout ça pour vous dire que Necrectomy nous arrive tout droit de Saint-Pétersbourg et qu’en dépit d’un logo et d’un patronyme pouvant à juste titre induire l’auditeur en erreur, le quatuor va finalement venir tordre le cou à des stéréotypes malheureusement encore un peu trop vrais pour être complètement démontés. Formé en 2015, le groupe a en tout cas pris tout son temps avant de nous offrir sa première contribution audio puisque ce n’est effectivement qu’en fin d’année dernière (littéralement, puisque celui-ci est sorti le 31 décembre 2020) qu’est parue sous forme numérique ce premier EP intitulé Interrupted Slumber. Il faudra alors attendre quelques semaines (février et mars 2021) pour le voir proposer en cassette par Reforestation Records et Sewer Rot Records (qui au passage vient enfin d’annoncer travailler sur des versions CD de ses productions).



Comme son nom ne le suggère pas, Necrectomy verse dans un Death Metal aux sonorités thrashisantes pour le moins évidentes. Une formule quelque part à cheval entre l’école nord-américaine et suédoise de la fin des années 80 et du début des années 90 qui va rappeler tour à tour et selon les séquences des groupes comme Autopsy, Entombed, Incantation ou Dismember. Il n’y a donc rien de très original dans ce que nous proposent ici les Russes mais encore une fois ce n’est pas moi qui vais leur jeter la pierre...

Ce qu’il faut plutôt garder en tête c’est surtout l’efficacité et l’immédiateté de ces quelques titres qui derrière cette simplicité évidente ne manqueront pas de séduire les auditeurs clients de ce genre de Death Metal primitif aux ambiances putrides et dégoulinantes. Servi par une production granuleuse et bien épaisse taillée pour ce genre de propos datant d’une autre époque, les cinq titres (dont une introduction) proposés sur cette première démo vont naturellement aligner tout ce que l’on peut attendre de ce genre de Death Metal. Vont ainsi se succéder plus ou moins systématiquement riffs Punk à trois notes passés à la moulinette Death Metal, leads démoniaques à vous glacer le sang, accélérations endiablées sur fond de tchouka-tchouka toujours aussi efficaces et entrainants ("Interrupted Slumber" à 1:28, l’entame d’"Exulcerated", "Defleshed Alive" à 0:34) et de blasts tout en retenus ("Interrupted Slumber" à 1:40, "Repossess The Mindless" à 0:33 ou "Defleshed Alive" à ), ralentissements bien baveux et maladifs afin quand même de varier les plaisirs tout en continuant à briser des nuques ("Exulcerated" à 1:04 et "Repossess The Mindless" à 2:05), growl des cavernes dont les seules nuances apportées vont être ces râles d’agonie dispensés en fin de phrases et bien évidemment ces atmosphères délétères qui puent le cimetière mal famé... Bref, une formule vieille comme le monde qui a fait ses preuves depuis déjà pas mal d’années et qui, quand elle est bien dosée et servi par des compositions de qualité comme c’est le cas ici, n’a aucun mal à faire son petit effet.



Ainsi, cette première mise en bouche s’avère plutôt alléchante. Tout n’y est pas parfait et certains riffs confèrent encore un peu trop à l’anecdotique (je pense notamment à certains passages sur "Exulcerated" qui sentent un peu trop le Punk vraiment fatigué) mais c’est bien là le seul véritable défaut de ce Interrupted Slumber, un premier EP rondement mené qui donne clairement envie d’en entendre davantage. Allez messieurs, au boulot, en espérant juste qu’ils vous faillent cette fois-ci un peu moins de temps pour vous mettre en ordre de marche...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Autoproduction

2021 - Sewer Rot Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Necrectomy

Death Metal - 2015 - Russie

formats Digital / 31/12/2020 - Autoproduction

K7 / 26/03/2021 - Sewer Rot Records

tracklist 01. Intro (01:56) 02. Interrupted Slumber (03:56) 03. Exulcerated (04:12) 04. Repossess The Mindless (05:06) 05. Defleshed Alive (03:57)

Durée : 19:07

line up Kostya / Chant

V.A. / Guitare

L. Legion / Basse, Synthétiseur

L.P. / Batterie

parution 31 Décembre 2020

Essayez aussi Requiem

Within Darkened Disorder

2011 - Twilight-Vertrieb 200 Stab Wounds

Piles Of Festering Decomposition (Démo)

2020 - Maggot Stomp Records Taphos

Come Ethereal Somberness

2018 - Blood Harvest Records The Forsaken

Beyond Redemption

2012 - Massacre Records Cruciamentum / Vasaeleth

Eroding Chaos Unto Ascendant Flesh (Split 7")

2011 - Hells Headbangers Records