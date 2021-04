Grima - Rotten Garden Chronique Rotten Garden

GRIMA ne cesse de gagner en popularité et de convaincre une large audience, alors c’est peu dire d’affirmer que le quatrième était attendu avec impatience ! Eh bien il est là, arrivant finalement à nouveau 2 ans tout juste après GRIMA en a d’ailleurs conscience, et il le prouve en ajoutant sur ce Rotten Garden une nouvelle version de l’une de ses toutes premières compositions, retravaillée : « Devotion to Lord ». L’auto-reprise est réussie et l’on redécouvre le titre sous un meilleur jour, dans la veine actuelle du groupe.



Alors en 2021, GRIMA est bien entendu composé du même line-up qu’à ses débuts. Il faudrait vraiment un étrange alignement des planètes ou la malédiction OASIS pour que les deux jumeaux perdent leur complicité et leur bonne dynamique ! Du coup ils n’effectuent aucun changement, gardant précieusement en leurs mains la bonne formule magique. Ils ont de la personnalité, leur propre son, un visuel fort... Tout est déjà réuni, et ils en ont conscience. Même le label reste le même, et c’est toujours Naturmacht qui s’occupe d’eux depuis le premier album. GRIMA n’a donc plus qu’à peaufiner son art d’une sortie sur l’autre et les 7 nouvelles pistes sont le prolongement idéal de l’album précédent.



Il nous balance un black atmosphérique au rythme principalement emporté, et un résultat digne des meilleurs, tel LUNAR AURORA. On se sent pris dans blizzard fou qui nous soulève, qui nous secoue, mais qui pourtant nous déponse parfois subitement dans des contrées perdues dans la nature, gigantesque, magnifique. Ce sont dans ces moments-là des mélodies sombres à la guitares ou au clavier qui résonnent, imparables. Les illustrations du digipack et les clips postés sur YouTube ajoutent également énormément aux ambiances, apportant des éléments visuels forts à la musique. Les frères sont masqués, énigmatiques, et se montrent toujours dans des espaces majestueux. Et on y est, mais tellement, dans ces espaces majestueux ! Durant 43 minutes un peu trop courtes, on se sent happé, on se sent minuscule, on se sent fort et ensuite si impuissant.



Et ces ambiances, elles ne sont pas uniquement portées par des claviers comme sur « Rotten Garden » ou par les riffs comme sur « Grom », mais également par l’un des éléments récurrents du groupe : l’accordéon. Tenu cette fois-ci encore par Sergey Pastuh, il colore quelques passages, mais sans devenir systématique, restant ainsi un joker efficace de GRIMA. Et puis il y a toujours des petits détails qui sont la cerise sur le gâteau, comme des samples de cris de chouettes dès la première piste. C’est léger, mais c’est terriblement bon, car cela contribue à parfaire le paysage qui s’est glissé dans notre espirt.



L’album est donc au niveau de ce que les fans attendaient, et les seuls qui rouspèteront devraient être ceux qui détestent les éclaircies dans le black metal et considèrent que cela transforme le style en soupe... La soupe à la GRIMA... Depuis son deuxième album, le groupe russene cesse de gagner en popularité et de convaincre une large audience, alors c’est peu dire d’affirmer que le quatrième était attendu avec impatience ! Eh bien il est là, arrivant finalement à nouveau 2 ans tout juste après Will of the Primordial . 2 ans... comme à chaque fois en fait puisque ce sont toutes les années impaires que sont sortis ses méfaits. Le premier date de 2015, et il vient d’ailleurs d’être réédité début 2021, permettant à tous ceux qui l’avaient raté de comprendre pourquoi ce n’est pas celui-ci qui a fait exploser le groupe. Il n’est pas mauvais, mais il ne contient pas encore la bonne formule, pas celle qui sera maîtrisée dès la suite.en a d’ailleurs conscience, et il le prouve en ajoutant sur ce Rotten Garden une nouvelle version de l’une de ses toutes premières compositions, retravaillée : « Devotion to Lord ». L’auto-reprise est réussie et l’on redécouvre le titre sous un meilleur jour, dans la veine actuelle du groupe.Alors en 2021,est bien entendu composé du même line-up qu’à ses débuts. Il faudrait vraiment un étrange alignement des planètes ou la malédictionpour que les deux jumeaux perdent leur complicité et leur bonne dynamique ! Du coup ils n’effectuent aucun changement, gardant précieusement en leurs mains la bonne formule magique. Ils ont de la personnalité, leur propre son, un visuel fort... Tout est déjà réuni, et ils en ont conscience. Même le label reste le même, et c’est toujours Naturmacht qui s’occupe d’eux depuis le premier album.n’a donc plus qu’à peaufiner son art d’une sortie sur l’autre et les 7 nouvelles pistes sont le prolongement idéal de l’album précédent.Il nous balance un black atmosphérique au rythme principalement emporté, et un résultat digne des meilleurs, tel. On se sent pris dans blizzard fou qui nous soulève, qui nous secoue, mais qui pourtant nous déponse parfois subitement dans des contrées perdues dans la nature, gigantesque, magnifique. Ce sont dans ces moments-là des mélodies sombres à la guitares ou au clavier qui résonnent, imparables. Les illustrations du digipack et les clips postés sur YouTube ajoutent également énormément aux ambiances, apportant des éléments visuels forts à la musique. Les frères sont masqués, énigmatiques, et se montrent toujours dans des espaces majestueux. Et on y est, mais tellement, dans ces espaces majestueux ! Durant 43 minutes un peu trop courtes, on se sent happé, on se sent minuscule, on se sent fort et ensuite si impuissant.Et ces ambiances, elles ne sont pas uniquement portées par des claviers comme sur « Rotten Garden » ou par les riffs comme sur « Grom », mais également par l’un des éléments récurrents du groupe : l’accordéon. Tenu cette fois-ci encore par Sergey Pastuh, il colore quelques passages, mais sans devenir systématique, restant ainsi un joker efficace de. Et puis il y a toujours des petits détails qui sont la cerise sur le gâteau, comme des samples de cris de chouettes dès la première piste. C’est léger, mais c’est terriblement bon, car cela contribue à parfaire le paysage qui s’est glissé dans notre espirt.L’album est donc au niveau de ce que les fans attendaient, et les seuls qui rouspèteront devraient être ceux qui détestent les éclaircies dans le black metal et considèrent que cela transforme le style en soupe... La soupe à la...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Naturmacht Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Grima

Black Metal Atmosphérique - 2014 - Russie

écoutez Cedar and Owls

vidéos Cedar and Owls

Grima

Extrait de "Rotten Garden"

tracklist 01. Cedar and Owls 02. Mourning Comes at Sunset 03. At the Foot of the Red Mountains 04. Old Oak 05. Rotten Garden 06. Grom 07. Devotion to Lord 2020

Durée : 43:28

parution 22 Janvier 2021

voir aussi Grima

Tales of the Enchanted Woods

2017 - Naturmacht Productions Grima

Will of the Primordial

2019 - Naturmacht Productions

Essayez aussi Schattenvald

V

2017 - Kristallblut Records Mare Cognitum

Phobos Monolith

2014 - I, Voidhanger Records Veiled

Black Celestial Orbs

2018 - Iron Bonehead Productions Forest Silence

Philosophy Of Winter

2006 - Candlelight Records Triste Terre

Grand Œuvre

2019 - Les Acteurs de l'Ombre