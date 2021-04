Vaamatar - Evil Witching Black Metal Chronique Evil Witching Black Metal (Démo)

Vaamatar c’est la rencontre entre la côte est et la côte ouest des Etats-Unis, l’union de Wicked Procreator (guitare, basse, chant) et de Kathaarian (chant, batterie) scellée l’année dernière à travers une première démo intitulée Evil Witching Black Metal parue chez Bitter Misery Records (Ancient Gate, Ceremonial Crypt Desecration, Forbidden Tomb). Vaamatar c’est une vision sincère mais étroite de ce que doit être Black Metal. Bref, une rencontre tournée une fois encore vers le passé et rien d’autre.



Parue en mai 2020, cette unique démo enchaîne tous les poncifs que l’on est en droit d’attendre d’une démo de Black Metal issue des plus bas fonds de l’underground. De ce corpse paint fidèle aux canons norvégiens à ces photos prises en pleine nature avec ce qu’il faut d’attirail (chaine et hache) pour se donner fière allure en passant par cet artwork en noir et blanc, ce cadre fait d’entrelacs, ce lettrage gothique et ces quelques logos occultes présents dans l’insert, on tient là à peu près tout ce qui visuellement habille aujourd’hui les sorties relayées par ce genre de labels que sont Bitter Misery, Livor Mortis, Signal Rex, Asrar, Black Gangrene, Death Kvlt, Inferna Profundus, Death Shadow, Death Hymns et j’en passe... L’avantage dans tout cela, au-delà de ce titre sans équivoque, c’est que l’on sait où l’on met les pieds.



Servi par une production décharnée qui sature, grésille et crachote, Evil Witching Black Metal verse dans une relecture fidèle et sans surprise de tous ces groupes ayant marqué de leur empreinte la seconde vague Black Metal du début des années 90. La nature particulièrement lo-fi de cet enregistrement (sans pour autant être inaudible, loin de là, ou alors c’est peut-être parce que j’en ai l’habitude ce qui ne serait pas forcément faux) lui confère d’ailleurs un caractère authentique assez saisissant qui donne l’impression d’avoir entre les mains une démo datant de ce fameux âge d’or.



Plus concrètement, la musique de Vaamatar (dont le nom s’inspire de la déesse finlandaise de la douleur, la maladie et la souffrance) va jouer la carte d’un Black Metal famélique et maladif marqué par un rythme particulièrement soutenu que le duo va tenir d’une main de fer pendant la majorité de ces vingt et une minutes mais également par un travail mélodique simple mais extrêmement réussi qui va insuffler un poil plus de caractère à cette démo aux atours très classiques. Alors évidemment on pense pas mal aux scènes toulonnaises et finlandaises, notamment sur des titres tels que "Hands Of Fate", "The Land Of Moor" et "Ancient Cities" mais également à des entités plus spécifiques comme par exemple avec "Inoculation" dont la mélodie entamée à 0:35 (et largement reprise par la suite) n’est pas sans rappeler ce que l’on peut retrouver chez un groupe comme Inquisition. Bref, loin d’être anodin, le travail mélodique réalisé ici par le duo va jouer un rôle particulièrement immersif au même titre d’ailleurs que ces quelques samples on ne peut mieux choisis (sur l’introduction de "Hands Of Fate" et "Ancient Cities") tirés d’un film portugo-espagnol de 1972 intitulé "La Noche Del Terror Ciego" (ou "Tombs Of The Blind Dead" en anglais).

Notons également que si Vaamatar est plutôt du genre à y aller franco à coups de blasts et autres démonstrations de force, il n’est pas rare que le duo lève le pied pour nous accorder un petit peu de répit. Ces quelques instants moins en tension ("Hands Of Fate" à 3:15, l’entame de "Inoculation" ou un peu plus loin à partir de 4:01 et "Ancient Cities" à 3:40), en plus d’apporter un peu de relief à l’ensemble le temps de séquences un peu plus chaloupées, vont nourrir là encore ces atmosphères inquiétantes et lovecraftiennes que l’on va retrouver jusque dans les paroles de Nicole D. aka Kathaarian.



Ancrée dans une certaine vision du Black Metal, cette première démo n’a rien d’autre à proposer qu’une relecture fidèle et sincère de ce que l’on pouvait déjà entendre dans le milieu au début des années 90. Pour autant, la musique de Vaamatar ne manque pas de qualité et ne devrait pas manquer de séduire les indécrottables amateurs de Black Metal poussiéreux et cryptique. Il faut dire d’entre ce rythme pour le moins soutenu, ces mélodies entêtantes et ses titres tout en efficacité, on à la une formule qui à largement fait ses preuves.

2020 - Bitter Misery Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Vaamatar

Black Metal - 2020 - Etats-Unis

tracklist 01. Hands Of Fate (05:34) 02. Inoculation (06:20) 03. The Land Of Moor (02:33) 04. Ancient Cities (06:54)

Durée : 21:21

line up Kathaarian / Chant, Batterie

Wicked Procreator / Guitare, Basse, Chant

parution 19 Mai 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

