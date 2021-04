Kankar - Dunkle Millennia Chronique Dunkle Millennia

C’est assez rare il me semble. Enfin, ça l’est pour moi... Quoi ? Le fait de bien accrocher à la première piste d’un album mais beaucoup moins au reste, au point de vouloir stopper en cours de route. C’est ce qui m’arrive avec KANKAR, qui sort ici son premier méfait. Mais si c’est rare, c’est cependant facilement explicable : ces Allemands ont enchaîné les éléments qui ne pouvaient que me détourner d’eux et difficilement accrocher à l’ensemble des 44 minutes. Explications :



Le premier morceau, « Gier », est une très bonne mise en bouche. Le bruit de la pluie qui tombe, la guitare acoustique, la musique qui s’emballe tout de suite après, des vocaux agressufs qui viennent déboucher les oreilles, et tout de suite après d’autres clairs, typés NYDVIND, qui ajoutent une saveur différente... Ce morceau m’a bien mis une claque. Et ensuite... c’est rapidement moins percutant, c’est vite lassant, c’est sans profondeur. Et il y a même trop de morceaux. Dunkel Millennia en totalise 11 et parmi d’elles très peu arrivent à titller les oreilles. Lorsque c’est le cas, ce n’est pas nécessairement pour les bonnes raisons. En ce qui me concerne c’est avant tout ces passages où les vocaux passent au clair. Je ne suis absolument pas convaincu et j’ai même l’impression de voir rôder le fantôme de RUNNING WILD sur le refrain irritant de « Vergultung ». Et ensuite mes oreilles se redressent sur ces nombreux passages où les riffs imitent très précisément ceux d’INQUISITION.



Mais même si je suis plutôt agacé par ces éléments, je pense qu’ils permettent au moins au groupe de se faire remarquer, car sur le reste, c’est véritablement l’ennui qui s’impose. Je suis pourtant habituellement bon public et je peux me toucher le kiki devant du black sans véritable originalité, mais là, j’ai trouvé le temps long... Mais long... C’est sans aucun doute un problème de sensibilité, mais j’en suis même énervé d’entendre ces morceaux. Ils vont pourtant droit au but, avec une durée moyenne en dessous des 4 minutes, mais rein n’y fait... j’y suis allergique. C’est à tel point que les vocaux en allemand aussi sont parvenus à me donner de l’urticaire.



Je conseille donc à tous de tenter car il se peut que certains y trouvent leur bonheur, mais de mon côté, c’est nein. J’ai vraiment eu du mal à vouloir y revenir, et les 10 écoutes ont été un supplice à partir de la 5ème...

