Une pochette dégueulasse, pas de pâquerettes, de dreadlocks, de “I Love The Earth, My Mother, and I Love My Brother the Mushroom too”, de guitares folk ou même de T-shirts et bracelets fluos capables de faire pâlir une pochette de groupes chroniqués par Voay. Fichtre, serait-ce le groupe ou notre grand maître qui m’a induit en erreur? Moi qui avais sorti les sandales, mis un bandeau coloré et m’être entraîné devant la glace pendant des heures à bouger mes avant-bras, quel était cet affront fait à ma curiosité si naïve !



Ah mais j’y ai cru au début, si si! Même l’intro m’a complètement berné, avec son sample de pluie, cette voix très grave qui te parle, un peu comme dans certains documentaires, où ils te disent qu’il faut prendre conscience de la merde qu’on fait sur Terre et qu’il serait judicieux de se calmer un peu sur le plastique et le carburant .



40 secondes d’intro plus tard, je me suis pris une loco Polonaise lancée à pleine allure. 10 minutes de Death vous sont servies, bien grasses et lourdes, tel le cassoulet de mémé version Hannibal Lecter. Abominated, ce sont 4 Polonais (Greg, le vocaliste, officie chez Martyrdoom,



Pas de quartiers, sauf de viande, c’est avec délectation qu’on se fait entraîner par cette bande de joyeux bouchers. A la guitare, efficacité oblige, on ne s’éloigne pas de l’objectif numéro 1, à savoir agresser l’auditeur pour qu’il garde un (mauvais ? bon ?) souvenir de vous ; des micros-solos de 2 secondes même pas, un petit cri de guitare, une petite baisse dans le tempo, c’est tout ce que vous aurez droit comme écart! Même feuille de route pour la batterie ; les peaux sont tabassées et le batteur se permet juste quelques petites variations et accélérations éclairs dans son jeu. Tout n’est bien entendu pas homogène, mais la recette du groupe tient en trois mots : efficacité, simplicité et brutalité.



Des démo comme ça (même sans tektonik), on en redemande, même si on termine l’écoute avec la mâchoire en Z. Car quand un groupe vous met un sourire de psychopathe aux lèvres pendant 10 minutes, on se dit que c’est réussi. Ça fleure bon le cadavre, ça donne envie de sortir sa hache, what else ?



2021 - Prior Satanae Production Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.75/5

Death Metal - 2018 - Pologne

tracklist 01. Intro (00:41) 02. Blasphemous Convocation (03:38) 03. Stench of Life (02:40) 04. Merciless Aggression (02:49)

Durée : 09:48

line up Greg / Vocaux

John / Batterie

Marc / Guitare

ZB / Basse

parution 6 Janvier 2021

