SAILLE. Et ils sont gentils, ils avouent d’eux-mêmes dans le titre la note qui lui convient : 5/10 ! V, en chiffre romain. Non… c’est plutôt parce que c’est leur cinquième opus ? Ah oui ! 4 ans après (Et tu sais que je n’aime pas ça, chuuuuuut.)



Alors attention, je crois que tout le monde a déjà eu droit à mon couplet sur ce que reflète une note, mais il est toujours bon de le rappeler. Si le contenu de la chro est destiné à expliquer ce que contient un album, la note est une touche subjective et absolument pas « artistique ». Il arrive donc qu’un très bon travail soit honteusement déprécié alors qu’il aurait pu bénéficier de points supplémentaires s’il avait été mis dans les mains de quelqu’un d’autre. C’est exactement ce qui s’est produit ici. J’ai passé des moments douloureux tout simplement parce qu’il fallait que je fasse abstraction de mon allergie au death. J’ai eu de grosses plaques rouges qui ont poussé sur tout mon corps, j’ai toussé, j’ai éternué, j’ai tremblé, j’ai même du pus qui est sorti abondamment de mes oreilles… Cela a été terrible durant 46 minutes, ou presque. « Ou presque » parce que le groupe a tout de même conservé une petite attirance pour le black sympho de sa jeunesse et décide par moments de le remettre à l’honneur. Le titre « Charnel Chamber » par exemple a été un oasis dans cette mer de… mer de… mer de death.! La deuxième partie de « Loathsome Legacy » n’était pas trop mauvaise non plus même si elle aussi était entourée de passages death dégueulasses jusque dans les vocaux growlés. Quelques autres moments tendent plus vers le black, comme morceau qui clôt l’album, « Mirror Motions », qui est en fait un bonus tiré de l’EP sorti en digital en 2020.



Alors je n’accroche pas à l’orientation, et c’est fatal. Cela n’empêche pas le groupe d’être toujours aussi travailleur, inspiré, doué. Et il y a sans aucun doute un public sensible à tout cela, mais Sakrifiss n’en fait pas partie. Il aurait alors pu passer son chemin, et laisser un autre chroniqueur s’en charger, mais il a ressenti le besoin de parler quand même de V, pour prévenir les gens qui avaient été comme lui amateurs des anciennes compos du groupe. Le 5/10 est donc sévère et c’est bien l’injustice que je dénonçais plus haut, mais je sais pertinemment que je ne reviendrai pas de sitôt réécouter l’album. C’est donc sûrement le meilleur album de ma discographie ne valant que 5/10…



2021 - Black Lion Records Death Black Metal Chroniqueur : 5 / 10

Death Black Metal - 2009 - Belgique

01. Suffering Sanctuary (Parts 1, 2, 3) 02. Fetid Flesh 03. Charnel Chamber 04. Loathsome Legacy 05. Empty Expanse 06. Baleful Beauty 07. Terror Tapestry 08. Mirror Motions

Durée : 46:09

