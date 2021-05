Chevalier - Life And Death Chronique Life And Death (EP)

Je ne sais pas trop comment mais la sortie de ce EP en fin d’année dernière m’est complètement passée sous le nez. Alors c’est vrai, ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et il semble évident qu’il y en aura d’autres m’enfin tout de même... Fort heureusement, je ne suis encore pas trop à la bourre et cela d’autant plus que la version physique de ce EP sorti en novembre dernier sur Bandcamp n’est parue qu’en février dernier sur Cruz Del Sur Music.



Intitulé Life And Death, cette nouvelle offrande du quintette finlandais nous est offerte sous la forme d’un vinyle 7’’ superbement illustré par le guitariste Tommi Puurunen. D’ailleurs, outre cette très chouette illustration, on pourra également y découvrir ce nouveau logo qui bien qu’un peu plus épuré ne manque pour autant pas de cachet.



Alors oui, c’est toujours un petit peu la même rengaine avec ce genre de format aussi peu pratique que frustrant puisqu’à peine lancée, la fête est déjà terminée ou presque. Aussi, du haut de ses treize minutes et vingt-huit secondes, Life And Death ne fait bien évidemment pas figure d’essentiel. Pour autant, si le Heavy Metal burné et poussiéreux des Finlandais de Chevalier a su vous convaincre jusqu’ici, passer à côté de ces deux titres serait à mon humble avis une bien mauvaise idée de votre part…



Produit cette fois-ci par le guitariste Mikko Ylijoki, Life And Death bénéficie du même genre de production que précédemment. Ceux ayant trouvé jusque-là le son de Chevalier trop maigrelet ne risque donc probablement pas de changer d’avis ici puisque le groupe a effectivement choisi d’encrer ses compositions une nouvelle fois dans quelque chose de toujours très rachitique et poussiéreux. Une atmosphère résolument désuète pour un Heavy / Speed qui l’est tout autant, en tout cas de prime abord. Car à y regarder de plus près, on s’aperçoit quand même assez rapidement que Chevalier a toujours bien plus à offrir qu’une simple relecture des standards de l’époque. Comme on a pu le voir avec la chronique de leur premier album, l’excellent Destiny’s Call, les Finlandais ont toujours su sortir des sentiers battus en proposant des compositions à tiroirs s’étirant bien souvent sur de longues minutes qui se suivent mais ne se ressemblent pas. C’est naturellement de nouveau le cas avec "Death Stalker" et "Life Giver" qui du haut de leurs presque sept minutes chacun s’emploient à varier les plaisirs et ainsi ne pas laisser l’auditeur trouver le temps de s’ennuyer. Entre ces cavalcades Heavy Metal sublimées par cette basse aux rondeurs maideniennes, cette batterie galopante au son toujours aussi naturel, ces riffs tantôt Speed, tantôt épico-mélodiques qui dans tous les cas vous prennent aux tripes et semblent vouloir nous raconter une histoire, ce break largement inspiré par Mercyful Fate et King Diamond ("Death Stalker" à 2:48), ces longues tirades instrumentales particulièrement immersives ("Death Stalker" de 3:17 à 4:52, « Life Giver » de 4:37 à 5:33) et la voix puissante, versatile et pour autant féminine d’Emma Grönqvist, Chevalier renoue avec ce Heavy Metal particulièrement séduisant qui a fait sa renommée parmi les amateurs du genre.



Si Life And Death n’est certainement pas une surprise pour quiconque a déjà croisé le chemin des Finlandais, il se révèle néanmoins toujours aussi sympathique, d’autant plus qu’en ce qui me concerne, il était plutôt inattendu. Quoi qu’il en soit, les amateurs de Heavy Metal racé à tendance Speed et auréolé d’un caractère épique et mélodique devraient trouver en Chevalier solerets à leurs pieds. En attendant une suite probablement plus conséquente, ce EP deux titres ne manquera pas de convaincre les nouveaux initiés et de rassurer les aficionados de Chevalier probablement comblés par ces deux titres Heavy Metal d’exception.

