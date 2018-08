Dossiers » PPCM #1 - Faut être un peu pessimiste (Pessimist) Podcast Bonjour à toutes et à tous !



Je reprends un peu de service dans les chrioniques hors poésie avec un groupe trouvé totalement au pif mais qui vaut le détour : les tchèques de Pessimist.

Enfin, il vaut le détour si on aime les expérimentations façon Death, Atheist, Cynic, Sadist et confrères...



C'est parti pour du Progressive Technical Death Metal !







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Pessimist

1996 - République Tchèque