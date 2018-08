Mom hors-série - Metal et sport partie 1 Podcast Allez, l'été arrive à son terme. Et après tous ces fests, ces barbeucs et ces beuveries, il est temps de se faire une petite santé !



Et voici quelques albums Heavy Metal pour vous aider à être déter' durant vos sessions sport ! La prochaine fois, on s'attaquera au Death Metal.

Comme en muscu, on fait zone par zone ;)



A bientôt !







