Le Canyon - Episode 17 - Entretien avec un Bourreau. Podcast CETTE SEMAINE DANS LE CANYON :



Cette semaine dans Le Canyon, Billy a l'immense honneur de recevoir Hangman's Chair pour parler de Banlieue Triste, leur dernier album date mais surtout la sortie Doom Française de l'année 2018.



Taz, revenu parmi les vivants, nous fera découvrir le dernier KEN mode, grosse sortie récente Noise/Sludge Canadienne ainsi que de nombreux grand crus issus de sa Mixtape officielle.



Alors fais-en profiter les voisins, enjoie et Praise The Riff.







Hangman's Chair :



> https://www.facebook.com/hangmanschair/



> Streaming "Banlieue Triste" : https://musicfearsatan.bandcamp.com/album/hangmans-chair-banlieue-triste-cd-2xlp





LE CANYON :





Le Canyon est une émission qui s'oriente autour du Stoner rock, du Doom metal, du Sludge metal, du Grunge et autres ramifications du rock psychédélique. Ben, Billy et leurs amis prennent l'antenne pour vous livrer des nouveautés et des références musicales liées à la scène catégorisée poids-lourd du Rock.





Chaque émission paraît une semaine sur deux et s'écoute via le lien Mixcloud !



Tu y retrouveras un paquet de trucs :



- Une chronique nouveauté, dans laquelle nous parlons d'un nouvel album qui nous a bien emballé, puis nous en diffusons un morceau.



- Une chronique bio, dans laquelle nous parlons des différents projets d'un artiste influent de la scène, et nous diffusons un morceau pour les projets essentiels.



- Une chronique archive, dans laquelle nous discutons d'un classique du genre et diffusons un morceau.



- Un petit agenda des concerts (plutôt à échelle locale donc centré sur Lyon-Grenoble)



- Une rubrique interview (bon pas à chaque fois non plus...)



Le tout agrémenté de petit débats, coup de gueules et autres boutades.







POUR PLUS DE FUZZ :



Tu peux retrouver les anciens épisodes sur ce mixcloud : https://www.mixcloud.com/Le_Canyon/



Tu peux aussi contacter l'équipe du Canyon en passant par Thrashocore et nous soutenir en partageant notre petit FB : https://www.facebook.com/LeCanyonFM/



Si tu joues dans un groupe de Stoner/Doom/Sludge ou dérivés, et que tu souhaites lâcher un morceau ou quelques mots dans une prochaines émission, n'hésite pas à nous contacter par mail : lecanyonfm@gmail.com ou via notre page FB.



2005 - France