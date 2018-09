French Black Metal : Les illuminés

Cette fois-ci on ne s'intéresse pas qu'à des groupes de black metal français. Donc, 4 groupes à la saveur particulière, mais aussi, et surtout, 4 ARTISTES. (5 en fait...)

Parce que je suis amené à découvrir des gens étranges, qui sont même assez illuminés... Ils ont trouvé une lumière, elle est pas nécessairement la tienne, mais en tout cas, ils avancent grâce à ça.



Pour les découvrir plus en détail, leurs liens sont ici :

Les poupées de l'horreur : https://www.facebook.com/Naekodolls/

La websérie de l'horreur, Episode 0 : https://www.youtube.com/watch?v=X7n29NM30to

L'écrivain de l'horreur : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018324781876&ref=br_rs

La Dame enchanteresse : https://dame-silu-de-mordomoire.bandcamp.com



Malci à Sagamore pour le montage et les vignettes.

Malci aux groupes.





