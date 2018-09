Kill-Town Death Fest 2018 / The Resurrection Edition

Dossier

Contraint d’accepter la mort du Kill-Town Death Fest après une « Funeral Edition » pourtant incroyable (Dead Congregation, Bölzer, Ataraxy, Krypts, God Macabre, Anatomia, Lvcifyre et bien d’autres encore), j’ai toujours nourri l’idée d’une résurrection. Celle-ci est finalement arrivée en début d’année avec l’annonce d’un retour d’entre les morts après quatre longues années d’absence. Ah, quelle joie de retrouver ce qui était déjà à l’époque pour moi le meilleur festival de Death Metal dans lequel j’ai pu mettre les pieds. Grâce à une affiche absolument improbable réunissant tout ce qu’il y a de meilleur dans le genre en plus de quelques très bonnes surprises/exclusivités, ce retour s’est fait à guichet fermé dans un complexe cette fois-ci beaucoup plus proche de centre-ville. Voici nos récits, à ERZEWYN et moi-même d’un long week-end mouvementé et fort en émotions. Bonne lecture.

