Ton MoM en Stream (pilote) - Cherchons du "Medieval Death Metal" Podcast Bonjour à vous !



Pour parler Metal d'une autre façon, et aussi pour présenter les outils que j'utilisais énormément quand je cherchais à approfondir au maximum ma culture Metal, j'ai réfléchi à un format plus posé, en mode streaming. Le but est simple : on part d'un objet de recherche et puis... On cherche.

Qu'allons-nous découvrir dans notre quête de "Medieval Death Metal" ?



Réponse juste ici :







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR SuidAkrA

1994 - Allemagne