PPCM #2 - What'SUP ?! (Supuration et l'année 1993) Podcast Celui-là, il est sorti des limbes !

Tournage compliqué, montage cauchemardesque : j'ai tout repris à zéro.



Quoi de mieux que de parler avant-garde et Death metal expérimental en cette saison automnale, durant laquelle plus rien ne semble tenir debout, tellement la nuit, toujours plus longue, développe des formes inquiétantes - et murmure des bruits dissonants ?



Installe-toi, et parlons ensemble de l'année 1993.







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Demilich

1990 - Finlande