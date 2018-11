PPCM #3 - "Silence, SATURN !" (Saturnus) Podcast Beaucoup de gaieté et de joie pour ce PPCM !

On y parle de Saturnus qui, comme Novembers Doom, mélange la lenteur du Doom avec la charge émotive raclante du Death, pour un résultat mélancolique.







1993 - Danemark