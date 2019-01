Metalhertz - S02E01 - Symphonies brésiliennes Podcast Et bonjour tout le monde! J’espère que vous avez bien profité de vos vacances et des fêtes de fin d’année.



Revoilà Metalhertz, prêt à rempiler pour une saison de plus au cours de cette année 2019, plus déterminé que jamais avec du nouveau matériel et des épisodes format radio (de 55 minutes à 1h05) bien plus travaillés et aboutis.



Pour cette première, je vous emmène au Brésil pour vous parler de l’une de leurs plus grosses scènes avec leur heavy/power fortement influencé par l’Europe, avec comme fer de lance les iconiques Angra. Cet épisode est donc consacré à sa biographie complète, l’occasion pour moi également de vous parler de plus petits groupes ayant un lien plus ou moins direct avec ce premier mouvement.



Alors bien sûr (et malheureusement) je n’ai pas pu parler de tout, je n’ai pas pu m’étendre sur l’histoire d’Almah, ni sur le groupe de musique ethnique brésilienne qui a plagié Angra, ce qui a donné lieu à un formidable débat sur Twitter, ni sur la carrière solo d’Andre Matos ou de Kiko Loureiro… Bref, j’ai essayé de prendre ce qui était le plus important pour l’épisode. Mais vous le verrez par vous-même: déjà, là, y a pas mal de contenu!



Faites-moi part de vos retours si bon vous semble. Portez-vous bien!







