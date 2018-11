Metalhertz #2 - "Vers l'infini et au-delà!" Podcast Bonjour tout le monde... Un podcast assez court ce soir sur Vektor et leur dernier album "Terminal Redux" où on y parle de l'aspect conceptuel, du lien entre les paroles et la musique et du départ soudain des membres des groupes. Tout un programme donc... bonne écoute!







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Vektor

2004 - Etats-Unis