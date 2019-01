Bilan 2018

Bilan

Le metal est mort…



…en surface. Car bien malheureusement, si nous utilisions la longue-vue du touriste métallique, nous ne verrions que de gigantesques paquebots échoués sur la plage, épaves d’une scène mainstream ayant coulé depuis bien longtemps. Bien sûr, il s’agit d’un débat houleux à même de mettre le sel à la bouche de bien des marins d’eau douce. Mais au milieu de cette tempête, Thrashocore mène tranquillement sa barque, sans céder aux sirènes de la pute à clic, naviguant sur les sept mers d’Internet et ayant sa vigie tournée vers les vives frégates de l’underground.



Car oui, notre équipe ne se contente pas de goûter l’écume, la mousse de la hype dans laquelle beaucoup ne font que tremper une oreille. Soyez assurés que nos chroniqueurs-plongeurs spécialistes auront pris tous les risques pour sonder les abîmes de l’underground où se cachent, tapis dans l’ombre à l’abri de la lumière, les notes et les sons les plus monstrueux. Et de même, nos chroniqueurs-cartographes éclectiques n’auront pas manqué de soigneusement noter tout changement dans le relief de votre musique préférée. Le résultat de notre travail en 2018, on le trouve dans ce bilan en forme de coffre à trésor pour l’aventurier qui aura l’audace de se lancer à sa découverte, quitte à braver le grand large. Car n’oubliez pas, ce sont dans les océans les plus vastes que se forment les plus belles perles.

AJOUTER UN COMMENTAIRE