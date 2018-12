Metalhertz #3 - "La folie des compositeurs"

Podcast

Bonjour tout le monde, cette semaine je vous propose un nouvel épisode de Metalhertz, tant que j'ai du matériel à traiter (et j'en ai beaucoup). Et que se passe-t-il lorsqu'on est talentueux, motivés à produire de la musique dans une scène naissante mais que notre label ne nous laisse pas suffisament de temps? Réponse: On produit un album unique.



On produit tout simplement un de mes albums préférés de tous les temps, "Follow the Blind" de Blind Guardian. Alors, allez-y les yeux fermés!



N'hésitez pas à me faire part de vos retours et je vous dis à la semaine prochaine!





AJOUTER UN COMMENTAIRE