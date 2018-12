Metalhertz #1 - L'influence de Chuck Schuldiner Podcast



Rien d'incohérent: j'ai simplement décidé de réenregistrer ce pilote qui me déplaisait, où j'ai essentiellement approfondi certaines informations. Et alors, de quoi parle-t-on? Eh bien nous parlons de Gruesome, ce groupe qui se la joue "Keeper of the true", bien décidé à rester fidèle à l'héritage OSDM laissé par le mythique Chuck Schuldiner, tout en évoquant les défauts d'un tel tribute.



Seconde information importante: j'ai décidé de faire migrer l'émission, passant de Youtube (peu adapté puisque dédié à la vidéo) à Mixcloud, qui est bien plus pratique pour nous autres podcasteurs audios. Vous y retrouverez également les épisodes 2 et 3 (ainsi que tous ceux qui viendront à l'avenir). Vous pouvez retrouver l'émission à



Je n'ai pas mis de tracklist sur le podcast donc voici directement la setlist des morceaux que je passe (pour ceux que ça intéresse...):



DEATH - Primitive Ways

GRUESOME - Savage Land

GRUESOME - A Waste of Life

DEATH - Within the Mind

POSSESSED - Pentagram

CONTROL DENIED - Expect the Unexpected

GRUESOME - A Waste of Life (solo)

DEATH - Symbolic

DEATH - Defensive Personalities

ATHEIST - Unquestionable Presence



Bonne fin de week-end, on se dit à la semaine prochaine. :)



Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir après l'épisode 2 (Vektor), puis 3 (Blind Guardian)... place à l'épisode 1.Rien d'incohérent: j'ai simplement décidé de réenregistrer ce pilote qui me déplaisait, où j'ai essentiellement approfondi certaines informations. Et alors, de quoi parle-t-on? Eh bien nous parlons de Gruesome, ce groupe qui se la joue "Keeper of the true", bien décidé à rester fidèle à l'héritage OSDM laissé par le mythique Chuck Schuldiner, tout en évoquant les défauts d'un tel tribute.Seconde information importante: j'ai décidé de faire migrer l'émission, passant de Youtube (peu adapté puisque dédié à la vidéo) à Mixcloud, qui est bien plus pratique pour nous autres podcasteurs audios. Vous y retrouverez également les épisodes 2 et 3 (ainsi que tous ceux qui viendront à l'avenir). Vous pouvez retrouver l'émission à cette adresse Je n'ai pas mis de tracklist sur le podcast donc voici directement la setlist des morceaux que je passe (pour ceux que ça intéresse...):DEATH - Primitive WaysGRUESOME - Savage LandGRUESOME - A Waste of LifeDEATH - Within the MindPOSSESSED - PentagramCONTROL DENIED - Expect the UnexpectedGRUESOME - A Waste of Life (solo)DEATH - SymbolicDEATH - Defensive PersonalitiesATHEIST - Unquestionable PresenceBonne fin de week-end, on se dit à la semaine prochaine. :)



AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Gruesome

2014 - Etats-Unis