PPCM #5 - Des bons groupes au pif ! (et dans ton pif, aussi) Podcast Bonjour à vous !

Allez, petit cadeau de Noël en avance : je vous recommande trois groupes de Death metal bien sympatoches pour terminer l'année. Des groupes qui ont leur petit plus, leur petit charme et qui m'embraquent no problemo !



Bonnes fêtes à vous, profitez bien de votre fin d'année !







1987 - Allemagne