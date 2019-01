SOS Chanteurs ! (Famine / Kvarforth / Ravenlord)

Podcast

Il y a des chanteurs, ils sont bien connus dans leurs groupes, mais on ne sait pas pouquoi, on les retrouve souvent ailleurs, en guest.

Enfin si, on sait pourquoi, et on peut déjà déterminer trois cas différents, qu'on va vori à travers Famine, Kvarforth et Ravenlord !





Malci à Sagamore pour le montage et les vignettes !







