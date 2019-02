PPCM #9 - Petites Promenades Côté MELODEATH (Partie 1 : Du POWER au MELODIC DEATH) Podcast Si PPCM, c'est pour parler Death Metal, j'ai pensé qu'il serait bon de papoter autour d'un genre ultra populaire dans les années 2000, et qui m'a accompagné à plusieurs moments de mon parcours Metal : le MeloDeath.



Comment mon appréciation du genre a pu évoluer ? Quels ont été les changements de parcours au fil de mes découvertes du Death Metal ?

Qu'est-ce qui explique que je connaisse des groupes obscurs mais que j'aie autant de lacunes dans des groupes cultes comme Dark Tranquility ou autres ténors du MeloDeath ?



Premiers éléments de réponses ici !







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Children Of Bodom

1997 - Finlande