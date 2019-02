Le Canyon - S2//Épisode 2 - Blitzkrieg d'Amour.

Podcast

CETTE SEMAINE DANS LE CANYON :



L’hiver est rude et il est temps pour toi de venir te réchauffer auprès du Sacro Saint Riff. Ça tombe bien, car Ben et Billy se réunissent ce mois ci avec une des plus belles sélections Stoner/Sludge/Doom/Psyché pour une heure trente d’orgasme auditif, on exagère à peine.



Billy s’attaque à un mystère plus qu’un groupe, une énigme musicale psychédélique provenant d’Australie doté d’un univers bien particulier, puisqu’il s’agit de l’obscure formation Black Magick SS. Avec des compo flirtant entre Space Rock, Doom Metal et Rock Psyché, le groupe façonne un style à part entière qui semble provenir d’une dimension parallèle.



Ben propose une sélection Stoner/Sludge des plus variées, avec notamment les Français de CHAUVE, qui nous propose un EP Sludge des plus courts mais surtout des plus intenses. Il t’emmènera vers les contrées nordiques outre Atlantique avec les Canadiens de Getaway Van, pratiquant un Stoner des plus Speed et Fu Manchesque au possible.



Toujours sur le qui-vive, voici ton menu Maxi Best Of en matière de Riff, alors savoure-le, aime-le, partage-le et joue-le plus fort !



Enjoie et Praise the Riff !!











LE CANYON :



Le Canyon est une émission qui s'oriente autour du Stoner rock, du Doom metal, du Sludge metal, du Grunge et autres ramifications du rock psychédélique. Ben, Billy et leurs amis prennent l'antenne pour vous livrer des nouveautés et des références musicales liées à la scène catégorisée poids-lourd du Rock.



Chaque émission paraît désormais une fois par mois et s'écoute via le lien Mixcloud !



Tu y retrouveras un paquet de trucs :



- Des chroniques nouveautés, dans laquelle nous parlons d'un nouvel album qui nous a bien emballé, puis nous en diffusons un morceau.



- Des chroniques bio, dans laquelle nous parlons des différents projets d'un artiste influent de la scène, et nous diffusons un morceau pour les projets essentiels.



- Des chroniques archives, dans laquelle nous discutons d'un classique du genre et diffusons un morceau.



- Un petit agenda des concerts (plutôt à échelle locale donc centré sur Lyon-Grenoble)



- Une rubrique interview (bon pas à chaque fois non plus...)



Le tout agrémenté de petit débats, coup de gueules et autres boutades.





POUR PLUS DE FUZZ :



Tu peux retrouver les anciens épisodes sur ce mixcloud : https://www.mixcloud.com/Le_Canyon/



Tu peux aussi contacter l'équipe du Canyon en passant par Thrashocore et nous soutenir en partageant notre petit FB : https://www.facebook.com/LeCanyonFM/



Si tu joues dans un groupe de Stoner/Doom/Sludge ou dérivés, et que tu souhaites lâcher un morceau ou quelques mots dans une prochaines émission, n'hésite pas à nous contacter par mail : lecanyonfm@gmail.com ou via notre page FB.

AJOUTER UN COMMENTAIRE