PPCM #10 - La DESERTION n'est pas une option ! (DESERTED FEAR) Podcast Bonjour à vous !

Retour de vacances ! Et j'ai profité de mon séjour pour faire le plein de CD achetés au hasard, parce que, parfois, ça apporte de bonnes surprises.

Aujourd'hui, on va parler plus en détail de Deserted Fear et de son album "Drowned by Humanity", l'occasion aussi d'évoquer une inspiration principale du groupe sur ce disque...







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Deserted Fear

2007 - Allemagne