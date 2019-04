Spécial 20 ans de Thrashocore : Interview de Chris le fondateur !

Dossier

Quand j'ai appris que Thrashocore fêtait en 2019 ses 20 ans, je n'y ai pas cru. 20 ans !? Et puis quoi encore ? Rahahahah. D'ailleurs je suis toujours un poil sceptque quand même. Alors j'ai décidé d'aller chercher le responsable, celui qui aurait créé Thrashocore. Il est vivant, il est en fait toujours parmi nous. Et j'ai eu une petite conversation avec lui. Cette interview débute une année de festivités, d'autres dossiers viendront célébrer cet anniversaire (s'il est avéré ! Rahahahaahahahah.)





Chris, malsoir, c’est Sakrifiss de Thrashocore. J’espère que ça va, pas trop bien. Je viens de t’appeler Chris, mais je devrais peut-être t’appeller « maître », vu que tu es le géniteur de Thrashocore. C’était paraît-il il y a 20 ans. C’est probablement faux, puisque la recherche dans la partie chronique remonte seulement à 2004 ! Charlatan !!!

Salut Sakri, et merci pour le « maître », le respect est une denrée rare de nos jours. Mais restons simple dans le cadre de cette interview, appelle moi juste « votre altesse ». Je ne veux pas donner une image trop élitiste à notre lectorat de mon august… humble personne.



Tant que tu ne demandes pas te t’appeler Jupiter, ça ira ! Mais alors, charlatan ou pas !?

Et non, ce n’est pas une fake news, Thrasho fête bien ses 20 ans en 2019 ; parce que tout a commencé en 1999 (je vous laisse refaire le calcul), quand j’ai eu à la fois Internet à la maison pour la première fois et des boutons d’acnée plein la gueule (j’avais 16 ans). Mon bon vieux modem 56K (à l’époque, une bête de compétition pourtant) m’a permis d’épancher sur le web ma passion déjà bien affirmée pour notre style de prédilection. Cela prenait la forme d’un site web que je développais tout seul avec l’aide d’un logiciel cracké, et qui s’appelait « Slipknot’s Homepage ». Jetez moi des tomates au visage, mais en 99 Slipknot sortait son album le plus connu, et c’était pour l’ado que j’étais à l’époque une vraie révélation de violence, moi qui venait de l’école Metallica/Megadeth/Slayer. Donc le nom du band en guise de pseudo était tout à fait cohérent de mon point de vue, et puis merde vous avez tous déjà eu 16 ans donc vous savez comment on est à cet âge là !



Mais c’est très bien d’assumer. On a souvent envie de trouver des excuses aux groupes qui nous ont fait entrer dans le metal. Moi je crois que ça a été Guns N’ Roses puis Iron Maiden. Mais ça servait à quoi ce site préhistorique alors ?

Ce site était un peu mon blog perso avant que ce concept là n’existe, et j’y détaillais ma passion pour 8 groupes en particulier, avec une page d’info, une bio, quelques chroniques que j’avais écrites. A cette époque du web, trouver des informations sur un groupe était difficile, les moteurs de recherche encore poussifs, et donc mon site attira rapidement du trafic. Je me retrouvais bien vite sollicité par des groupes pour que je parle d’eux, ce qui m’amena à ouvrir une rubrique « Groupes autoproduits » ; et je fus également approché par des curieux, ayant l’envie de participer à l’animation du site. C’est de là que vient un peu l’esprit « webzine » de Thrasho. En parallèle, tout un écosystème de sites arrivait, c’était l’époque des débuts de Violent Solutions, qui a vite pris son essor, de Sons of Wotan (Thrasho V2, dans sa dimension technique, doit beaucoup à François, le webmaster de ce webzine qui n’a pas survécu au passage du temps), mes copains Lyonnais de Santagore, et un excellent site d’info 100% dédié à Slipknot dont malheureusement le nom m’échappe, mais qui était en avance techniquement sur tous les autres et dont le forum fût source de nombreuses discussions enflammées et de rencontres virtuelles ou non avec des gens passionnants. Certains membres actifs de Thrasho en ont fait partie d’ailleurs.



Et sont devenus des amis !?

Des amitiés virtuelles (et parfois aussi, bien réelles) se formèrent entre 99 et 2003, c’est à peu près à cette époque qu’un certain « Dead » et moi-même commençâmes à échanger. Il avait une connaissance pointue en matière de développement, et j’atteignais à mon niveau les limites de mon savoir-faire sur la conception d’un site Web, d’autant plus que les standards du web se créaient doucement et nous n’étions plus vraiment à la page. C’est donc tout naturellement qu’il a rejoint l’équipe et est devenu webmaster, programmateur, tête pensante de Thrashocore à mes côtés. Je l’ai dit, je le dis, et le répèterais, sans Dead il n’y aurait pas eu de « legacy Thrashocore » du tout. Vous pouvez le remercier encore une fois et m’envoyer vos dons, je lui ferai suivre, probablement. Et tout cela nous amène à 2004, année à partir de laquelle nous commençons à dater nos chroniques et donc la vie du site dans la base de donnée encore consultable aujourd’hui.





En 20 ans, il y a eu de sacrés changements dans le paysage des webzines. Des gros et petits se sont créés et ont disparu. Et pourtant Thrashocore est toujours là. Mais comment se fait-ce ?

La recette de la vie éternelle est pourtant simple : 5 fruits et légumes par jour, un rail de cocaïne et 3 abdos fessiers en écoutant « Raining Blood ». Les autres mecs n’ont juste pas tenu la distance. C’est drôle car mes potes de longue date, qui ont toujours connu Thrasho, hallucinent aussi que le site existe encore, et soit actif qui plus est. Ce site représente plus de la moitié de ma vie, et tant que mon investissement se limite à récolter les royalties et à ne pas payer de salaires, je me vois bien continuer ahaha. Je pense que notre longévité tient sur les facteurs suivants : nous avons une équipe qui choisit ses combats, autrement dit une vraie liberté de chroniquer ce qui nous intéresse ou pas. On ne travaille jamais sous pression car nous n’avons pas de partenariat avec tel ou tel label nous engageant à chroniquer toutes les sorties, et donc une liberté éditoriale absolue. Ensuite, la publication sur Thrasho est très simple, l’administration est aisée à prendre en main et du coup chaque membre de l’équipe est autonome dans ses publications, ce qui limite le goulot d’étranglement d’un webmaster qui se farcit toutes les mises à jour. Également, l’ambiance en interne est bonne comme tu le sais. On a eu beaucoup de mésaventures dans nos recrutements et un nombre incalculable de « fantômes », mais au final les meilleurs restent et le sondage interne chaque année montre que ceux qui sont là depuis longtemps s’éclatent toujours autant. Si j’étais dirigeant d’entreprise, je serais le plus heureux des patrons avec une équipe comme celle qui constitue Thrashocore. Ces hommes (et femmes, n’oublions pas Erzewyn et Dysthymie) sont formidables, vraiment. Sauf le mec au Japon qui porte son jean par-dessus la tête, pas sortable celui-là.



En plus son jean aurait une odeur de bite…

Tout dernier point, la réputation de Thrasho attire les regards, et même si notre succès reste d’estime car nous ne sommes pas le plus consulté, « l’aura » dégagée par le site et notre réputation de fiabilité dans nos préconisations musicales sont de vrais moteurs pour se sentir motivé à poursuivre l’aventure aussi longtemps !



20 ans, tu as vu passer du monde dans l’équipe aussi. J’aimerais bien que tu reviennes un peu sur celle-ci. Déjà sais-tu exactement combien de chroniqueurs ont participé à l’aventure ?

Euh non ! Aucune idée, vraiment. On a vu passer trop de monde en 20 ans pour en retenir le compte, je suppose qu’on pourrait voir ça dans la base de données avec une requête adéquate, mais je ne vais pas embêter notre Dead bien aimé pour si peu, à moins que tu n’y tiennes vraiment !



Non, c’était pour savoir si tu savais compter ! Et sinon, quels sont ceux qui ont marqué ces 20 années ?

Dead, évidemment, j’ai déjà dit tout le mal que je pensais de lui. Mitch, Keyser, Niktareum, AxGxB, Ikea sont les plus anciens (je crois mais à vérifier que l’ordre correspond à l’arrivée de chacun d’entre eux) et ont tenu la boutique durant les périodes difficiles où nous avions du mal à publier des chroniques régulières car en sous-effectif… Une dédicace particulière à toi qui a à mon sens modernisé l’image de Thrasho via tes podcasts, ton dynamisme est vivement apprécié, tu seras employé du mois

Et tous les membres actuels que je n’ai pas cités, je n’ai aucun regret sur aucun d’entre eux, l’équipe est en cette année 2019 à mon sens au complet et au top de sa forme ! Là, c’est pour ceux qui m’ont marqué positivement ; à contrario je ne ferai pas de name-dropping, mais il y a 10 ans environ nous avions un chroniqueur dont l’attitude hautaine nous a valu un bel accrochage avec un groupe d’un label français. L’accrochage était rigolo avec le recul et son avis tout à fait légitime quelque part, mais son attitude était, notamment sur le forum, rapidement devenu détestable. C’est rare qu’on ait mis quelqu’un à la porte mais là c’était requis. Il fallait bien qu’il passe sa fougue adolescente quelque part ce brave garçon…

On a aussi eu notre dose de membres fantômes, c’est rageant car certains nous ont tenu la jambe longtemps pour rentrer et ensuite une chronique ou 2 et on disparait dans la nature. C’est du bénévolat donc je comprends, mais la moindre des politesses c’est d’être adulte dans son attitude et de laisser un petit mot à ceux qui restent avant de faire son carton.



Ils doivent avoir peur qu’on les fouette pour les punir de nous quitter... Et sinon, quels sont ceux qui ne sont plus là, et que tu regrettes ?

J’en ai deux en tête :

$am, un mec que je n’ai malheureusement jamais rencontré IRL, mais qui avait un humour à tomber par terre. Je ne sais pas ce qu’il est devenu, mais ses quelques chroniques sont des pépites. Et en prenant le passage secret caché de Thrasho, on peut consulter une relecture de la Bible qui est à se damner tellement c’est drole. Ce mec me manque vraiment, s’il lit ses lignes j’aimerais beaucoup qu’il nous fasse un coucou mais cela date d’il y a 15 ans..

Thomas Johansson, qui avait un style très littéraire et était un mec adorable, écrivain à ses heures perdues, et qui a fait le choix de la vie de famille au détriment de la notoriété et du luxe qu’offrait Thrashocore, quel mauvais choix je n’ai jamais compris pourquoi ! Pour la petite histoire, il a publié en auto édition une BD dont vous êtes le Héros, avec quelques références à Thrasho à l’intérieur, et une dédicace. J’en ai un exemplaire et il n’est pas à vendre !



OK. Je suis bien content que tu ne cites pas Von Yaourt, qui aurait joui sur place, et qui au contraire va nous faire une tête de boudin. Rahahahh. Ça nous fera un clash, comme les lecteurs les aiment !

Au sujet de Yaourt, je ne le considère pas vraiment comme un ancien, car il interagit encore avec nous au travers des commentaires sur certaines chroniques. Et ça fait plaisir! Indéniablement, il aura marqué l'histoire de Thrashocore, nous élevant au dessus de la masse grouillante de ces webzines de pouilleux à cette époque. Grace à lui on a aussi notre premier (et probablement seul) sticker promo sur CD citant une de ses chroniques et donc Thrasho (avec une énorme faute dans le nom du site, mais nous avons l'habitude ahah) pour le "Cosmogenesis" d'Obcura. J'en frisonne encore de fierté quand j'y pense, ou c'est parce que y'a la fenêtre ouverte, je sais pas.



Bon, bah finalement, il jouit... Allez, clashons-en d'autres et raconte-nous un peu des anecdotes concernant les prises de bec qui ont pu exister sur Thrashocore ! Entre membres de l’équipe ou lecteurs d’ailleurs !

J’ai déjà un peu évoqué le sujet ci-dessus pour l’interne. Avec des lecteurs, certains commentaires valent encore la lecture, je t’invite à retourner lire la chronique par Ikea d’un groupe Français qui s’appelle « Tess », ça vaut son pesant de cacahuètes…



Et il y a eu des polémiques, des problèmes suite à des chroniques sur Thrashocore ?

Sur de l’interne, oui on a perdu un excellent chroniqueur (cglaume, qui lira surement ces lignes) car nous avions à la même période un chroniqueur très porté sur le NSBM, un peu trop même… Cyril ne se reconnaissait plus dans cela et ne cautionnait pas ce type de publication, donc il a préféré nous quitter et son choix est compréhensible. Ce n’est pas vraiment une polémique mais ça a mis un froid dans l’équipe, on était vraiment déçu qu’il parte. That’s life ! Sinon, je te renvoie à nouveau sur la chronique de « Tess », je viens de relire, c’est toujours aussi fun



J’irai voir ça ! Et pour revenir à du plaisant, à de la joie et de l’amour : quelles sont pour toi les meilleures surprises, ou occasions, que t’a offertes Thrashocore ?

Toutes les rencontres de la vraie vie que j’ai pu faire avec des lecteurs ou des membres de la Team, tout bêtement. Certains sont pour moi des amis, j’en connais certain d’entre eux depuis plus longtemps que des potes très proches ! Et d’autres, j’aimerais les voir plus souvent, mais la distance fait que…



Sinon, je ne te mentirai pas, Thrasho est aussi un confort car il me permet d’assouvir ma boulimie de concerts et de festivals sans attaquer mon portefeuille c’est agréable. Sachant que je n’ai jamais, sans aucune exception, oublié de faire un live report en contrepartie.

Enfin, à une époque où j’avais plus de temps libre, j’ai pu interviewé en face à face quelques grands musiciens, notamment chez Machine Head, Opeth, In Flames ou Children of Bodom. Toujours de bons souvenirs !



Il faut bien avoir des privilèges quand on est une altesse ! Sinon, le site tel qu’il est actuellement te convient-il ? Dans le meilleur des mondes, il aurait quoi de plus ?

Dans le meilleur des mondes, on aurait encore davantage de contenu audio et vidéo. Tu en produis déjà beaucoup et je t’en remercie ; mais j’ai plein d’idées que j’aimerais mettre en application sur une interaction plus dans l’air du temps avec nos lecteurs, simplement la flemme et le temps me manque… nous sommes à mon sens un webzine d’un autre temps, il faut aimer lire quand on vient sur Thrasho, un jour on sera has been (si ce n’est déjà le cas), et bien que je m’en foute je pense qu’en parallèle on pourrait avoir une identité digitale plus affirmée… Autre point nous sommes en V7 aujourd’hui, si notre webmaster Deadounet ne nous sort pas une V8, on sera surement has been d’un point de vue ergonomie/design dans quelques années, tout va vite sur le Web.. on verra le moment venu comment on s’en sort!



Il pourrait y avoir une personne qui se chargerait de tout cela soit dans l’équipe, soit parmi les lecteurs. Je pense qu’il faudrait les essayer tes idées ! Ensuite, je passe un peu du coq à l’âne, mais pour en savoir un peu plus sur le gourou de Thrasho peux-tu nous donner un Top 20 de tes groupes préférés toutes périodes confondues ?

Allez, je joue le jeu mais tout le monde s’en fout, passez vite à la prochaine question Sans ordre particulier, voilà les groupes qui ont marqué ma vie musicale, dont je suis fan au-delà de tout espoir de rédemption, ou que j’ai juste mis pour remplir le quota des 20 :

Slayer

The Crown

At The Gates

Dark Tranquillity

Nile

Dying Fetus

Hypocrisy

Misery Index

Metallica

Megadeth

In Flames (old)

Septic Flesh (old)

Lykathea Aflame

Paradise Lost

Vader

Opeth

NO FX

Napalm Death

Mörk Gryning

Manegarm





Est-ce qu’il y a un risque pour que tu fasses un jour une « Gréguienne », c’est à dire de fermer le site du jour au lendemain ?

Non je ne pense pas, car justement fondamentalement Thrasho est accessible sans que je n’ai rien à faire ! Je comprends tout à fait sa décision, devoir se taper les MAJs c’est juste un enfer, surtout avec le volume de VS… je ne juge pas la forme mais le fond je le comprends. Nos lecteurs doivent s’en douter mais Thrasho a une interface interne en libre service, tu publies ta chronique, et si tu l’as fait comme il fallait ça apparait sur le site proprement.

Pendant ce temps je peux boire des Mojito au bord de la piscine et draguer de la gazelle en me prétendant « patron » d’un « webzine métal »… ça marche pas trop mais je suis d’une nature persévérante !

Et plus sérieusement, Thrasho ce n’est pas Chris (heureusement pour vous), donc si un jour je fais « bye bye » comme VS Greg, le site continuera sans moi… et tant mieux !



Enfin, ce serait un peu triste quand même, rahahahaha. Bon, la parole est à toi pour clore cette discussion !

Merci pour cette interview passionnante, je m’aime encore plus que par le passé et j’ai hâte de répondre aux questions des 30 ans, si on passe le cap.

Merci à nos lecteurs, merci à nos détracteurs, merci aux autres webzines, on vous aime tous ; et merci MERCI encore à la superbe équipe de Thrasho qui anime le site chaque jour que Satan fait…

Et un peu d'autopromo pour finir, je suis guitariste dans un groupe de Death/Grind, n'hésitez pas à jeter une oreille, on s’appelle Deadfuck ! Trouvable sur facebook, bandcamp etc...





AJOUTER UN COMMENTAIRE