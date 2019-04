PPCM #13 - Conçu d'anneaux et de prétentions (RINGS OF SATURN) Podcast Ceci n'est même pas un poisson d'avril. N'en cherchez pas un, vous n'en méritez même pas, coquins que vous êtes.

C'est votre punition pour avoir ouvert la boîte de Pandore !



Vous l'avez demandé, vous l'avez : le PPCM sur Rings of Saturn.







2009 - Etats-Unis