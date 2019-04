Le Canyon - S2//Épisode 3 - Le Chant du Cygne Podcast CETTE SEMAINE DANS LE CANYON :



Le troisième épisode de cette deuxième saison est là et il est pas content !! Bon il est surtout en retard aussi, on s’en excuse mais comme avec le vin, il s’est bonifié au fur et à mesure de sa préparation !



Cette semaine, c’est un duo Billy/Taz qui s’unit pour te présenter ta nouvelle compilation en termes de nouveautés Stoner/Doom/Sludge/Psyché/Jambon-Beurre et de l’un des meilleurs festivals (Prix libre!!!) de France, alors monte le volume à 100 et apprécie le riff !!



C’est dans la sympathique bourgade de Bourlon que se déroule l’un des festivals les plus intéressants de l’hexagone, le Rock In Bourlon ! Ayant déjà eu la capacité d’accueillir les américains d’Eyehategod et nos compatriotes européens Monolord l’année passée, le festival remet le couvert cette année et vous propose une nouvelle sélection d’artistes plus ou moins underground, dont Taz va se faire une joie de vous introduire.



Billy rend hommage au géant du Postcore/Doom/Psyché/Shoegaze inclassable, le dantesque Dirge, en présentant sa dernière sortie, Lost Empyrean. Groupe ayant annoncé, peu après la parution de son album en Décembre 2018, sa séparation après 25 ans d’activité et d’exploration musicale acharnée. Retour sur le dernier souffle d’un géant trop peu reconnu.



Nous ponctuons le tout par de très belles découvertes, notamment le dernier King Buffalo apportant un souffle chaud sur nos contrées printanières, ou encore la dernière sortie des Nantais de The Chainsaw Motel, qui vient pour annihiler ton dernier bastion de santé mentale.



Alors comme d’habitude, enjoie et Praise the Riff !!



LE CANYON :



Le Canyon est une émission qui s'oriente autour du Stoner rock, du Doom metal, du Sludge metal, du Grunge et autres ramifications du rock psychédélique. Ben, Billy et leurs amis prennent l'antenne pour vous livrer des nouveautés et des références musicales liées à la scène catégorisée poids-lourd du Rock.



Chaque émission paraît désormais une fois par mois et s'écoute via le lien Mixcloud !



Tu y retrouveras un paquet de trucs :



- Des chroniques nouveautés, dans laquelle nous parlons d'un nouvel album qui nous a bien emballé, puis nous en diffusons un morceau.



- Des chroniques bio, dans laquelle nous parlons des différents projets d'un artiste influent de la scène, et nous diffusons un morceau pour les projets essentiels.



- Des chroniques archives, dans laquelle nous discutons d'un classique du genre et diffusons un morceau.



- Un petit agenda des concerts (plutôt à échelle locale donc centré sur Lyon-Grenoble)



- Une rubrique interview (bon pas à chaque fois non plus...)



Le tout agrémenté de petit débats, coup de gueules et autres boutades.





1994 † 2019 - France