Metalhertz - S02E03 - Surveillez le ciel! Podcast Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un podcast thrash metal un peu particulier, dans le sens où je ne vais pas parler de musique à proprement parler.



L'idée, c'est de prendre quelques morceaux assez connus de Sodom (groupe de thrash que vous devez tous connaître au moins de nom) et d'en analyser les paroles pour, ensuite, divaguer sur la réalité historique derrière ces faits.



Donc aujourd'hui on expérimente les effets d'un hiver nucléaire, on va au Vietnam pour goûter à l'agent orange et pour observer les pirouettes de quelques avions de chasse. Du fun en barre, quoi.



C'est aussi l'occasion pour passer une playlist 100% thrash bien bourrin.



En espérant que cet épisode vous plaise!







Tracklist:



PELLEK - Entrance

SODOM – Nuclear Winter

SODOM – Bombenhagel

KREATOR – Pleasure to Kill

OUROBOROS – Edifice of Tyranny

MORBID SAINT – Crying for Death

SODOM – Deathlike Silence

SODOM – Iron Fist (Motorhead cover)

SODOM – Agent Orange

HELLCANNON – Armor from Hell

SODOM – Among the Weirdcong

WARFECT – Inflammatory

NUCLEATOR – Home is Where War is

EXELOUME – Blind Billions

SODOM – Magic Dragon

SODOM – Tapping the Vein



Restons en contact!

https://www.facebook.com/swallowtheskies



AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Sodom

1981 - Allemagne