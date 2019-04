Metalhertz - S02E02 – Le monde fou de Tobias Sammet Podcast Et bonsoir! J’espère que ça va, de par chez vous. Revoici Metalhertz avec un autre épisode pour cette saison 2019 qui sera placé sous le signe du power metal, que ce soit en podcasts ou en chroniques – ouais, un gros morceau arrive, mais j’oublie pas les autres styles traditionnels. Et après avoir traversé l’Atlantique et découvert des sonorités plus ou moins exotiques avec Angra, traversons le Rhin et partons à la rencontre de Tobias Sammet, nom qui doit vous être familier, puisque acteur majeur de la scène metal moderne.



Menant d’une main de fer ses deux groupes Edguy et Avantasia, je vous propose de vous raconter l’histoire de ce frontman atypique, presque unique, au travers de sa discographie, en apportant quelques éléments d’analyse quant à son évolution musicale. Mêlant fantasie, humour, bizarrerie, business, mégalomanie mais surtout imagination délirante, plongeons ensemble dans l’intriguant monde de Tobias Sammet…



Edguy c’est un de mes groupes préférés et j’aime beaucoup Avantasia également. J’ai donc adoré faire cet épisode et c’était très important pour moi d’en parler ici. J’espère vraiment que cet épisode vous plaira, faites moi part du moindre retour, bon comme mauvais!



La tracklist est intégrée au podcast.







ERRATUM:



- La trilogie commencée avec « The Scarecrow » s’appelle « The Wicked Trilogy ». Les deux albums suivants sont dans cet ordre « Angel of Babylon » et « The Wicked Symphony » (et non pas l’inverse, comme je dis).

- Beaucoup considèrent « Savage Poetry » comme étant un album à part entière. Pareil pour le réenregistrement « The Savage Poetry », c’est pourquoi le nombre d’albums totaux fluctuent d’un chroniqueur à un autre. Du coup si vous sentez à un moment que le compte n’y est pas (ou qu’il est de trop) c’est que j’ai inclu machinalement la démo dans ma liste ;)



PS: Oui c’est bien Alice Cooper que vous entendez sur « The Toy Master ». J’ai pas eu le temps d’en parler mais il y a toujours un nombre impressionnant de guests vocaux dans Avantasia et on retrouve fréquemment de gros noms au chant.



La page FB: https://www.facebook.com/swallowtheskies



AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Edguy

1992 - Allemagne