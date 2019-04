PPCM #14 - Ton Heavy Metal en 3D ! Podcast Bonjour à vous !



Vidéo du week-end de Pâques sur trois groupes de Heavy Metal !

Par contre, désolé, j'ai pas encore les moyens de proposer des vidéos de ouf en 3D et tout...



Il sera donc question des italiens de Dark Quarterer, des anglais de Dark Heresy et des français de Dead Season !







1980 - Italie