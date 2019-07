PPCM #20 - Encore plus de Jazz Metal Podcast

Après la

Alors on se met bien, et on se laisse embarquer, à l'aise ;)



Bonjour à vous,Après la vidéo sur Exivious , j'ai eu envie de poursuivre en parlant d'autres formations orientées Jazz Metal.Alors on se met bien, et on se laisse embarquer, à l'aise ;)



AJOUTER UN COMMENTAIRE