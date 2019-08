Whore Black Metal : STOP AU SEXISME

Liberté, égalité, fraternité...

C'est bien entendu sur le papier.

D'autant que certains en ont oublié le sens.

D'autant que certains en ont changé le sens.

Liberté d'expression, liberté de manifester, liberté de ne pas avoir de liberté.

Egalité entre sexes, égalité entre classes, égalité entre origines.

Fraternité... On n'y croit tellement plus que celle-ci est restée sur le carreau...



Un sujet sérieux, sur lequel va s'exprimer notre nouveau spécialiste des sujets sociétaux. Sakrifiss réclame... LA FIN DU SEXISME !







Malci à Sagamore pour le montage et les vignettes !







