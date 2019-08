LORDS OF CHAOS : La Sakranalyse Podcast Le film LORDS OF CHAOS était-il un bon film ?

Ce n'est pas ce que je vais t'expliquer, tu es assez grand pour avoir un avis.

Sakrifiss va plutôt analyser les choix du réalisateur et le sens de certains choix.

En plus il a redessiné certaines scènes au crayon pour que tu comprennes mieux le contenu de ses commentaires.





Malci à Sagamore pour le montage et les vignettes !









1984 - Norvège