10 MoM Challenge n°3 - Ceci n'est pas du DEATH ! Podcast Bonjour les Thrashokeurs !



Depuis la rentrée, j'ai lancé un nouveau format croisant la chronique musicale et le speedrun. Le but ? Parler d'un maximum de groupes ou de musiciens de ma discographie, lancée en mode aléatoire, en 10 minutes top chrono !

Un défi appelé "10 Minutes Of Musics" : le 10 MoM Challenge ;)



Mais aujourd'hui, ce format a pris des allures un peu spéciales... Que voulez-vous ?! On ne se refait pas :D







1984 † 2001 - Etats-Unis