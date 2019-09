Kill-Town Death Fest 2019 / The Decompomorphosis

Dossier

Je n'ai eu de cesse de vous le répéter lors des mes précédents live reports mais le KILL-TOWN DEATH FEST est clairement pour moi l'un des meilleurs festivals de Death Metal en Europe. Alors bien entendu, je suis loin de les avoir tous parcourus (je reste vierge de tous ceux qui se déroulent en été en Allemagne ou en République Tchèque) mais de ceux que j'ai pu faire, celui-ci a toujours eu ma préférence pour son atmosphère Punk/D.I.Y. toujours aussi plaisante, son professionnalisme exemplaires, son ambiance à la cool et ses fichues affiches toutes plus excitantes les unes que les autres. 2019 n'a pas faillit à cette réputation et voici un compte-rendu que l'on espère agréable. Bonne lecture et on se donne d'ores et déjà rendez-vous pour celui de l'année prochaine.

