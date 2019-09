PPCM #24 - A Link to the Past (les groupes de mes poésiques) Podcast Et salut tout le monde !

Avant de fixer les formats PPCM et 10 MoM Challenge, je m'étais focalisé sur ma chaîne sur deux de mes passions : la musique et la poésie.

Les poésiques avaient pour but de présenter des albums sous un angle narratif et/ou poétique, histoire que les deux aspects se nourrissent mutuellement.



Mais si j'avais présenté ces groupes dans le format PPCM, ça donnerait quoi ?

Eh bien voici la réponse :D







2015 - Colombie