PPCM #25 - DEATH METAL et GROS CERVEAUX



Avec l'ami Neuro qui m'a beaucoup soutenu et aidé pour l'écriture de cette chronique vidéo, au fil de discussions, est sortie comme une blague une notion particulière qui décrit bien la dernière mouvance Death Metal, celle de groupes comme Ulcerate ou Portal qui mettent misère au niveau musical ainsi que dans les paroles.

Comment définir une musique aussi sombre, nihiliste et implacable ?

2002 - Nouvelle-Zélande