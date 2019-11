PPCM #27 - Atheist, quand la Floride apporte le meilleur du Death Metal ! Podcast Bonjour à vous !

Ca faisait longtemps que je voulais parler d'un groupe culte et, pourtant, sa popularité s'est construite au fil du temps, et ils ont bien galéré ceux-là pour être reconnus dans cette scène qu'est le Death Metal à cause de leurs références bien personnelles. Je parle bien sûr de ATHEIST !



Comment un tel groupe a su faire son trou peu à peu ? Comment ont-ils vécu l'émergence du Death Metal ? Toutes les réponses à ces questions en posant le focus sur l'état de Floride et, spécifiquement, sur le Morrisound studio, véritable temple du Death Metal.



Bon visionnage ! ;)







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Atheist

1987 - Etats-Unis