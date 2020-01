Bilan 2019

Bilan

Dans la course des jours, les rivières se creusent, se tarissent, se remplissent à nouveau et, inlassablement, s'évanouissent en nuages sombres. Au cœur de l'orage d'un quotidien morne, on s'accroche à un espoir – on souhaite qu'à l'avenir apparaisse un rayon de lumière – ou bien l'on regarde en arrière, chérissant de précieux souvenirs.

La musique nous berce, nous fait réagir, nous porte ou, en des termes plus consensuels, nous fait vibrer. On la fait « nôtre », on se l'approprie. Car durant chaque écoute, on y laisse un soupçon de nous-même – comme dans chaque seconde se dispersent émotions et pensées, au fil des gouttes qui s'écoulent dans le lit des cours d'eau imperturbables.

Il arrive que certaines sources ne reviennent plus jamais – et l'on abandonne ainsi des groupes que l'on a tant appréciés. Parfois, certains puisent dans les mêmes canaux, modifiant quelque peu leur recette, afin de nous servir la même boisson.

Au détour de chemins, on croise ainsi des sensations inédites ; soit parce que l'on avait boudé une voie, soit parce que l'on redécouvre des variations, des teintes qui, jusqu'alors, ne nous apparaissaient pas sous tout leur éclat.

Il arrive aussi que certains semblent en vouloir à la source en elle-même, et souhaitent en modifier jusqu'à l'origine. Comme si celui qui avait le dernier mot sur une œuvre avait le droit sur tout, quitte à modifier jusqu'au Temps lui-même en manipulant l'Histoire.

Alors fatigués d'aller de rivières en ruisseaux, il arrive que nous nous tenions face à la mer, et son étendue insondable qui regorge de trésors insoupçonnés. Chaque année, en des vagues impromptues, viennent à nos pieds nombre de projets et de sorties qui s'accumulent. Parfois, on se demande quand viendra ce nouveau raz-de-marée, ou quand sortira de toute la masse cette perle rare qu'on aurait ignorée.



Ainsi, l'on garde cet espoir : si certains veulent trahir l'Histoire, d'autres la façonnent sur du sable humide, avant qu'une nouvelle vague vienne tout remettre en cause.



Ce bilan est un modeste aperçu de ce que 2019 nous a confié.

