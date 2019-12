PPCM #28 - Cannibal Corpse, juste un groupe bourrin et stupide ? Podcast Bonjour à vous !

Pour terminer l'année, après avoir évoqué les grands Atheist et la scène de Floride du Death Metal, je ne pouvais pas ignorer les plus grands dans ce domaine : Cannibal Corpse !

L'occasion de réhabiliter un groupe qui se traîne une image sale et brute pour une musique qui ne serait pas fine, car leur carrière cache de réels bijoux qu'il est bon de remettre en avant. L'occasion aussi de parler plus spécifiquement du Death Metal US et de son contexte de création.

Bref, une vidéo bien chargée :D

1988 - Etats-Unis