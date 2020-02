PPCM #30 - La Mort fait recette !

Podcast

Bonjour à vous !

Ces derniers temps, j'ai pas mal parlé de groupes et de leur influence. Mais s'il y en a un qui me semble bien spécial, sans surprise, c'est Death. Comment un groupe aussi influent et culte parvient à être apprécié du plus grand nombre, tout en étant préservé des critiques que les légendes ont pu recevoir ?

C'est l'occasion de faire un nouveau tour dans l'oeuvre de Schuldiner, tout en observant ce qui se passe actuellement avec sa propriété intellectuelle.





AJOUTER UN COMMENTAIRE